Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’513 -0.7%  SPI 17’199 -0.7%  Dow 46’590 -1.2%  DAX 23’329 -1.1%  Euro 0.9222 0.0%  EStoxx50 5’570 -1.3%  Gold 4’034 -0.3%  Bitcoin 72’379 -1.2%  Dollar 0.7956 -0.1%  Öl 63.9 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Rheinmetall-Aktie: Ambitionierte Prognose treibt den Kurs - So reagieren RENK und HENSOLDT
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
Airbus zieht Grossauftrag aus Emiraten an Land - Aktie tiefer
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Swiss ETF Awards 2025: Vorstellung Gewinner "ETP des Jahres"
Suche...
Plus500 Depot
Aktuelle Rohstoffpreise 18.11.2025 10:13:20

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Rohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Der Goldpreis wertet am Dienstagvormittag um -0,33 Prozent auf 4.032,42 US-Dollar ab. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.045,81 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Silberpreis Verluste. Um 10:10 Uhr fällt der Silberpreis um -0,06 Prozent auf 50,21 US-Dollar. Am Vortag standen noch 50,24 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen fällt der Platinpreis um -0,55 Prozent auf 1.539,00 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Platinpreis bei 1.547,50 US-Dollar.

Derweil geht es für den Palladiumpreis südwärts. Der Palladiumpreis sinkt -0,57 Prozent auf 1.397,50 US-Dollar, nach 1.405,50 US-Dollar am Vortag.

Indes gibt der Ölpreis (Brent) nach. Für den Ölpreis (Brent) geht es nach 64,20 US-Dollar am Vortag auf 63,91 US-Dollar nach unten (--0,19 Prozent).

Zeitgleich verringert sich der Ölpreis (WTI) um -0,78 Prozent auf 59,44 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 59,91 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Baumwolle Gewinne verbuchen. Um 10:00 Uhr steigt der Baumwolle um 0,14 Prozent auf 0,62 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,62 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Haferpreis Verluste. Um 09:56 Uhr fällt der Haferpreis um -0,65 Prozent auf 3,07 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,09 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen kommt der Maispreis kaum von der Stelle. Um 10:00 Uhr werden 4,35 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Nach 11,57 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Dienstagvormittag um 0,06 Prozent auf 11,58 US-Dollar gestiegen.

Zudem gibt der Sojabohnenmehlpreis am Dienstagvormittag nach. Um -0,42 Prozent auf 329,40 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 330,80 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenölpreis Gewinne verbuchen. Um 10:00 Uhr steigt der Sojabohnenölpreis um 0,86 Prozent auf 0,52 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,51 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Weizenpreis kaum. Am Dienstagvormittag lag der Weizenpreis bei 190,00 Euro, der Vortageswert lag bei 190,00 Euro.

Derweil notiert der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,15 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,20 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Abschläge in Höhe von -0,28 Prozent auf 4,35 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 4,36 US-Dollar.

Derweil notiert der Heizölpreis bei 67,63 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (67,36 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,39 Prozent.

Währenddessen kommt der Kohlepreis kaum von der Stelle. Um 09:25 Uhr werden 96,45 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Stepan Kapl / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 10’663.06 10’159.88
Gold Krügerrand 1 oz 3’285.65 3’152.40
Gold Philharmoniker 1 oz 3’312.94 3’184.41
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 625.14 594.83
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 26’152.66 25’424.63
Silber CombiBar® 100 g 247.62 152.01
Silber Maple Leaf 1 oz 48.05 40.25
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller 1’482.49 1’252.13

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie: Ambitionierte Prognose treibt den Kurs - So reagieren RENK und HENSOLDT
Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach
Goldprognose: Saxo Bank erwartet erneute Goldpreis-Rally 2026
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag gesucht
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
Siemens Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Siemens
Roche-Aktie springt an: Forschungserfolg mit Brustkrebsmittel
Vor wichtiger Bilanzvorlage: So bewertet Morgan Stanley die NVIDIA-Aktie
Siemens Healthineers-Aktie rutscht ab: Keine Bestandsgarantie für Labordiagnostik
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Montagmittag

Top-Rankings

Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die UBS kürzlich ihre Beteiligungen an US-Aktien offe ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Soros setzt neu auf: Diese Veränderungen nahm der Starinvestor im dritten Quartal 2025 vor
Im 3. Quartal 2025 nahm Starinvestor George Soros zahlreiche Änderungen an seinem Depot vor. Ein ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Buffett stockt Alphabet-Aktien auf: Massive Umschichtungen im Berkshire-Portfolio in Q3 2025
Im dritten Quartal 2025 gab es im Portfolio von Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire ...
Bildquelle: istockphoto / EdStock
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
10:39 ROUNDUP: SFC Energy wird bei Ausblick noch zurückhaltender - Aktie fällt stark
10:39 WDH: Verve Group setzt nach Umbau auf starkes Schlussquartal - Neue Prognose
10:29 Wadephul: UN-Nahost-Resolution entscheidende Wegmarke
10:28 Rüstungsboom: Rheinmetall erwartet Umsatzanstieg bis 2030 auf 50 Milliarden Euro
10:23 WDH/Dulux-Hersteller Akzo Nobel fusioniert mit Autolack-Spezialist Axalta
10:15 KORREKTUR/ROUNDUP: Konflikt um Rentenpaket noch nicht entschärft
10:09 EZB sieht Banken im Euroraum robust - warnt aber vor Risiken
10:09 Wirtschaft will die digitale Brieftasche vorantreiben
10:05 APA ots news: Allianz Green Transition Tracker 2025: Die Klimawende kann...
10:04 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax weiter auf Talfahrt - Tief seit Juni