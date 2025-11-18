Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Anzeige

Der Goldpreis wertet am Dienstagvormittag um -0,33 Prozent auf 4.032,42 US-Dollar ab. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.045,81 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Silberpreis Verluste. Um 10:10 Uhr fällt der Silberpreis um -0,06 Prozent auf 50,21 US-Dollar. Am Vortag standen noch 50,24 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen fällt der Platinpreis um -0,55 Prozent auf 1.539,00 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Platinpreis bei 1.547,50 US-Dollar.

Derweil geht es für den Palladiumpreis südwärts. Der Palladiumpreis sinkt -0,57 Prozent auf 1.397,50 US-Dollar, nach 1.405,50 US-Dollar am Vortag.

Indes gibt der Ölpreis (Brent) nach. Für den Ölpreis (Brent) geht es nach 64,20 US-Dollar am Vortag auf 63,91 US-Dollar nach unten (--0,19 Prozent).

Zeitgleich verringert sich der Ölpreis (WTI) um -0,78 Prozent auf 59,44 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 59,91 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Baumwolle Gewinne verbuchen. Um 10:00 Uhr steigt der Baumwolle um 0,14 Prozent auf 0,62 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,62 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Haferpreis Verluste. Um 09:56 Uhr fällt der Haferpreis um -0,65 Prozent auf 3,07 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,09 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen kommt der Maispreis kaum von der Stelle. Um 10:00 Uhr werden 4,35 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Nach 11,57 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Dienstagvormittag um 0,06 Prozent auf 11,58 US-Dollar gestiegen.

Zudem gibt der Sojabohnenmehlpreis am Dienstagvormittag nach. Um -0,42 Prozent auf 329,40 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 330,80 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenölpreis Gewinne verbuchen. Um 10:00 Uhr steigt der Sojabohnenölpreis um 0,86 Prozent auf 0,52 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,51 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Weizenpreis kaum. Am Dienstagvormittag lag der Weizenpreis bei 190,00 Euro, der Vortageswert lag bei 190,00 Euro.

Derweil notiert der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,15 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,20 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Abschläge in Höhe von -0,28 Prozent auf 4,35 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 4,36 US-Dollar.

Derweil notiert der Heizölpreis bei 67,63 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (67,36 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,39 Prozent.

Währenddessen kommt der Kohlepreis kaum von der Stelle. Um 09:25 Uhr werden 96,45 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.ch