Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’858 -0.3%  SPI 17’677 -0.2%  Dow 47’883 0.9%  DAX 23’694 -0.1%  Euro 0.9331 -0.1%  EStoxx50 5’695 0.2%  Gold 4’209 0.1%  Bitcoin 74’402 1.4%  Dollar 0.7999 -0.4%  Öl 63 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Holcim1221405
Top News
KI-Hype um NVIDIA & Co.: Warum ein anderer Tech-CEO bewusst dagegen hält - und damit Erfolg hat
Snowflake-Aktie gibt dennoch nach: Gewinn zieht deutlicher an als erwartet
Salesforce-Aktie springt an: Gewinnerwartungen deutlich übertroffen
Ausblick: Kroger vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
CrowdStrike kann Erwartungen schlagen - Aktie steigt
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/USD

Devisen im Blick 03.12.2025 21:49:00

Dollar gibt zu Franken und Euro vor Daten nach

Dollar gibt zu Franken und Euro vor Daten nach

Der US-Dollar hat am Mittwoch an Terrain verloren. Die Aussicht auf eine Leitzinssenkung in den USA in der kommenden Woche brachte den "Greenback" laut Händlern unter Druck.

Im Verlauf des Tages büsste er sowohl gegenüber dem Euro als auch gegenüber dem Schweizer Franken an Wert ein.

So notiert der Euro am Abend bei 1,1672 Dollar, nach tieferen 1,1665 am Nachmittag und noch 1,1647 am Morgen. Auch zum Franken verlor der Dollar: Das Dollar/Franken-Paar fällt am Abend mit 0,7995 unter die Marke von 0,80, nachdem es am Nachmittag und Morgen noch darüber notierte. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9331 mehr oder weniger auf der Stelle.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Die Dollar wird weiterhin durch die Erwartung sinkender Leitzinsen in den USA belastet. Die am Nachmittag veröffentlichten Wirtschaftsdaten aus den USA bestätigten im Gesamtbild diese Erwartung. Vor allem galt dies für die vom Dienstleister ADP ermittelte Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft, die im November unerwartet gesunken ist. Im Gegensatz dazu hatte sich die im ISM-Index gemessene Stimmung der Dienstleister unerwartet aufgehellt.

Laut Tobias Basse von der NordLB sollte die Bedeutung der Daten zwar nicht überschätzt werden, doch sie sprächen wohl eher für einen weiteren Zinsschritt der Fed. Er verwies dabei auch auf eine Beschäftigungskomponente im ISM-Index, deren Zuwachs "doch noch etwas ausgeprägter" hätte sein dürfen. Diese liege weiterhin "unterhalb der magischen Grenze von 50 Zählern", also unter der Expansionsschwelle.

Daten privater Anbieter wie eben vom Dienstleister ADP oder dem Einkäuferverband ISM spielen derzeit eine besondere Rolle, weil sich viele offizielle Regierungsdaten nach dem wochenlangen Regierungsstillstand noch immer verspäten. Dazu zählt auch der für die US-Notenbank Fed wichtige Arbeitsmarktbericht für Oktober.

Zürich (awp)

Weitere Links:

Kraken-IPO rückt näher: Kryptobörse bereitet angeblich Börsengang vor

Bildquelle: marekusz / Shutterstock.com
Partner-Image

Devisen in diesem Artikel

USD/JPY 155.2515 -0.6005
-0.39

Meistgelesene Nachrichten

Bayer-Aktie schnellt hoch: Bayer erhält wichtige Rückendeckung im Glyphosat-Verfahren
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Nestlé-Aktie gibt nach: Offenbar Verkauf von Blue Bottle Coffee geprüft
US-Rekordaufträge treiben RENK-Aktie nach oben - Rheinmetall & HENSOLDT ziehen mit
SMI nach Inflationszahlen letztlich schwächer -- DAX geht kaum verändert in den Feierabend -- US-Börsen schliessenhöher -- Anleger in Asien uneins - Börsen schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Alternative zu NVIDIA-Investment? - Deshalb könnte sich der SoundHound AI-Aktienkurs bis 2026 verdoppeln
Meyer Burger-Aktie dreht ins Minus: Definitive Nachlassstundung erhalten
Aktien von Warner Bros und Netflix uneins: Rennen um Medienkonzern geht offenbar weiter - Netflix weiter dabei
Enthüllung des Bitcoin-Gründers Satoshi? Experten sehen überraschende Parallelen zu Jack Dorsey
HUGO BOSS-Aktie bricht ein: Modekonzern stellt Anleger auf Übergangsjahr ein

finanzen.net News

Datum Titel
21:49 Steinmeier: Partnerschaft mit London auf neue Grundlage stellen
21:43 Tesla-Aktie zieht an: Robotik-Gerüchte aus Washington befeuern den Kurs
21:23 Berichte: Hegseth könnte US-Soldaten gefährdet haben
21:11 Selenskyj: Bereiten Treffen in den USA vor
21:07 Devisen: Euro legt zum US-Dollar zu - US-Daten stützen Zinssenkungshoffnung
20:21 San Francisco verklagt Lebensmittelriesen wie Coca-Cola, Mondelez & Co.
20:21 Israel lobt 'gute Stimmung' bei Treffen mit Libanon und USA
20:15 Aktien New York: Erholung geht weiter - Nasdaq schafft es auch ins Plus
20:08 GNW-News: Erhalt eines als "Superior Proposal" eingestuften Angebots von Predictive Discovery Limited
18:59 ROUNDUP: Ukrainische Drohnen treffen Öldepots in Russland