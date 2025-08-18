Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Finanzielle Schwierigkeiten 18.08.2025 20:01:38

Beyond Meat-Aktie gibt Erholungsgewinne wieder ab: Insolvenzgerüchte widerlegt

Beyond Meat-Aktie gibt Erholungsgewinne wieder ab: Insolvenzgerüchte widerlegt

Beyond Meat, ein Pionier für pflanzlichen Fleischersatz, hat Gerüchte dementiert, denen zufolge eine Insolvenz drohe.

Beyond Meat
2.08 CHF -4.76%
Kaufen Verkaufen
• Spekulationen über Insolvenz von Beyond Meat
• Beyond Meat dementiert Gerüchte
• Wettbewerb verschärft sich

Am Freitag hatte die Aktie von Beyond Meat kräftige 7,53 Prozent eingebüsst. Ursache hierfür waren Spekulationen des Magazins "The Street" über eine drohende Zahlungsunfähigkeit. Dazu wurde auf ein erhebliches Ungleichgewicht verwiesen: So habe das Unternehmen zum 28. Juni 2025 lediglich über liquide Mittel in Höhe von 117,3 Millionen US-Dollar besessen, sass jedoch auf einem Schuldenberg von insgesamt 1,2 Milliarden US-Dollar. Angesichts von Liquiditätssorgen und sinkender Umsätze steuere Beyond Meat auf eine Zahlungsunfähigkeit zu, so "The Street".

Beyond Meat dementiert

Diese Spekulationen wurden von dem Unternehmen inzwischen aber zurückgewiesen: "Jüngste Medienberichte, die nahelegen, dass Beyond Meat Zahlungsunfähigkeit angemeldet hat, sind eindeutig falsch. Wir haben weder Zahlungsunfähigkeit angemeldet noch planen wir, dies zu tun", so ein X-Post des Unternehmens.

Wettbewerb verschärft sich

Tatsächlich hat Beyond Meat mit Problemen zu kämpfen. Zum einen drängen mehr Konkurrenten in den Markt für pflanzlichen Fleischersatz, zum anderen wächst der Markt langsamer als erwartet, so dass eine Sättigung droht.

Ausserdem erkannte "The Street" zwar an, dass Beyond Meat ein Innovator der Branche sei, jedoch mangele es an schutzfähigem geistigem Eigentum. Deshalb sei es grossen Lebensmittelkonzernen möglich, ähnliche Produkte auf den Markt bringen.

So reagiert die Beyond Meat-Aktie

Am Montag erholt sich die Beyond Meat-Aktie etwas und lag zeitweise an der NASDAQ im Plus - inzwischen geht es jedoch wieder zeitweise 1,74 Prozent auf 2,535 US-Dollar nach unten.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Beyond Meat,Sundry Photography / Shutterstock.com

