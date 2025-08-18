|Kurse + Charts + Realtime
18.08.2025 20:01:38
Beyond Meat-Aktie gibt Erholungsgewinne wieder ab: Insolvenzgerüchte widerlegt
Beyond Meat, ein Pionier für pflanzlichen Fleischersatz, hat Gerüchte dementiert, denen zufolge eine Insolvenz drohe.
• Beyond Meat dementiert Gerüchte
• Wettbewerb verschärft sich
Am Freitag hatte die Aktie von Beyond Meat kräftige 7,53 Prozent eingebüsst. Ursache hierfür waren Spekulationen des Magazins "The Street" über eine drohende Zahlungsunfähigkeit. Dazu wurde auf ein erhebliches Ungleichgewicht verwiesen: So habe das Unternehmen zum 28. Juni 2025 lediglich über liquide Mittel in Höhe von 117,3 Millionen US-Dollar besessen, sass jedoch auf einem Schuldenberg von insgesamt 1,2 Milliarden US-Dollar. Angesichts von Liquiditätssorgen und sinkender Umsätze steuere Beyond Meat auf eine Zahlungsunfähigkeit zu, so "The Street".
Beyond Meat dementiert
Diese Spekulationen wurden von dem Unternehmen inzwischen aber zurückgewiesen: "Jüngste Medienberichte, die nahelegen, dass Beyond Meat Zahlungsunfähigkeit angemeldet hat, sind eindeutig falsch. Wir haben weder Zahlungsunfähigkeit angemeldet noch planen wir, dies zu tun", so ein X-Post des Unternehmens.
Recent media stories suggesting that Beyond Meat filed for bankruptcy are unequivocally false. We have not filed nor are we planning to file for bankruptcy.- Beyond Meat (@BeyondMeat) August 15, 2025
Go Beyond.
Wettbewerb verschärft sich
Tatsächlich hat Beyond Meat mit Problemen zu kämpfen. Zum einen drängen mehr Konkurrenten in den Markt für pflanzlichen Fleischersatz, zum anderen wächst der Markt langsamer als erwartet, so dass eine Sättigung droht.
Ausserdem erkannte "The Street" zwar an, dass Beyond Meat ein Innovator der Branche sei, jedoch mangele es an schutzfähigem geistigem Eigentum. Deshalb sei es grossen Lebensmittelkonzernen möglich, ähnliche Produkte auf den Markt bringen.
So reagiert die Beyond Meat-Aktie
Am Montag erholt sich die Beyond Meat-Aktie etwas und lag zeitweise an der NASDAQ im Plus - inzwischen geht es jedoch wieder zeitweise 1,74 Prozent auf 2,535 US-Dollar nach unten.
Redaktion finanzen.ch
