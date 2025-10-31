Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Schwacher Markt 31.10.2025 14:41:03

Beyond Meat-Aktie stark volatil: Walmart-Deal vs. Finanzsorgen

Die Beyond Meat-Aktie durchlebte in den letzten Wochen extreme Kursschwankungen. So steht es heute um das NASDAQ-Papier.

Beyond Meat
1.29 CHF -5.36%
Kaufen Verkaufen
• Beyond Meat-Aktie mit hoher Volatilität
• Positive Nachrichten können kritischer Finanzlage nicht trotzen
• Schwächelnder Markt für pflanzliche Fleischalternativen

Vom Penny Stock zum Highflyer und zurück

Mitte Oktober noch als "Penny Stock" mit Kursen unter 0,50 US-Dollar gehandelt, erlebte die Beyond Meat-Aktie nach positiven Nachrichten einen spektakulären Kurssprung. Die anschliessende Entwicklung verlief jedoch turbulent: In den folgenden Tagen wechselte das Papier zwischen Gewinnen und deutlichen Verlusten.

In den vergangenen fünf Tagen ging es dabei trotz zeitweiliger Gewinne um insgesamt 41,9 Prozent bergab. Auf Jahressicht liegen die Verluste sogar bei 72,91 US-Dollar.

Walmart-Vertriebsdeal vs. Kritische Finanzlage

Der Auslöser für die anfängliche Kursexplosion war die Ankündigung einer deutlich ausgeweiteten Präsenz in über 2.000 Walmart-Filialen in den USA. Besonders vielversprechend: Das erweiterte Sortiment umfasst neue Produkte wie den Beyond Burger im 6er-Pack und Korean BBQ-Style Beyond Steak. Für Investoren könnte diese strategische Partnerschaft einen entscheidenden Wendepunkt darstellen, nachdem das Unternehmen lange mit sinkender Nachfrage zu kämpfen hatte.

Trotz des Walmart-Deals bleibt die finanzielle Situation von Beyond Meat weiter angespannt. Das Unternehmen sieht sich weiterhin mit Umsatzrückgängen, anhaltenden Verlusten und schwacher Nachfrage konfrontiert. Drastische Sparmassnahmen wie Personalabbau und die weitgehende Einstellung des China-Geschäfts verdeutlichen den Ernst der Lage.

Die Schwierigkeiten von Beyond Meat sind jedoch kein Einzelfall, sondern spiegeln einen allgemeinen Nachfragerückgang im Markt für pflanzliche Fleischalternativen wider.

So steht es heute um Beyond Meat

Vor dem Wochenende zeigt sich die Beyond Meat-Aktie von ihrer ruhigen Seite. Zeitweise notiert das Papier im NASDAQ-Handel 1,52 Prozent im Minus bei 1,625 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Bildquelle: Beyond Meat