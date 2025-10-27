Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
27.10.2025 12:35:55

Beyond Meat-Aktie: Weitere Rally oder Risiko? - Experten warnen

Die Beyond Meat-Aktie wird zur neuen Spielwiese der Meme-Trader. Doch Experten warnen: Der Kursrausch verdeckt ein angeschlagenes Geschäftsmodell.

GameStop
19.99 CHF 7.17%
Kaufen Verkaufen
• Meme-Aktie zwischen Höhenflug und freiem Fall
• Schwache Fundamentaldaten setzen unter Druck
• Experten bleiben pessimistisch

Meme-Hype trifft harte Realität

Die Aktie des US-amerikanischen Fleischersatzherstellers Beyond Meat hat sich in den vergangenen Wochen zu einem neuen Liebling der Privatanleger entwickelt. Zeitweise schnellte der Kurs um mehr als 1.400 Prozent in die Höhe - ein Szenario, das an den Meme-Aktien-Hype rund um GameStop und AMC im Jahr 2021 erinnert. Doch der Höhenflug erwies sich als kurzlebig: Vor dem Wochenende fiel das Papier erneut um rund 23 Prozent auf zuletzt 2,185 US-Dollar zurück.
Am Montag geht es im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise um weitere 3,89 Prozent abwärts auf 2,10 US-Dollar.

Ursachen für die andauernde Volatilität

Die heftigen Kurssprünge der Beyond-Meat-Aktie resultieren aus einer Kombination aus hohem Short Interest und einem neuen Ansturm von Privatanlegern, die das Papier über soziale Medien pushten.

Zudem sorgten Kooperationsmeldungen mit Walmart und eine Schulden-zu-Aktien-Umwandlung für zusätzlichen Auftrieb.

Schwache Fundamentaldaten: Experten raten zum Verkauf

Hinter dem Hype steckt jedoch ein angeschlagenes Geschäftsmodell, wie Markt Extra berichtet. Beyond Meat kämpft mit sinkenden Umsätzen, hohen Verlusten und starker Konkurrenz durch Impossible Foods. Das Unternehmen hat seit 2020 keinen Quartalsgewinn mehr erzielt. Laut Analysten von FactSet ist keiner der acht befragten Experten optimistisch für die Aktie - fünf empfehlen den Verkauf. Auch Mizuho Securities senkte das Kursziel jüngst um 25 Prozent auf 1,50 US-Dollar.

Trotz Partnerschaften und einer leichten Umsatzüberraschung im dritten Quartal bleibt die Lage schwierig: Der Markt für pflanzliche Fleischalternativen stagniert, macht in den USA nur rund ein Prozent des Fleischumsatzes aus und leidet unter hohen Preisen.

Zwar hoffen Meme-Trader auf einen Short Squeeze, doch Experten warnen: Ohne nachhaltige operative Verbesserungen dürfte Beyond Meat kaum von Dauer profitieren. Der jüngste Kursanstieg sei vor allem Ausdruck spekulativer Übertreibung - nicht einer echten Trendwende.
Wie es in Zukunft für das Papier weitergehen wird, bleibt abzuwarten.

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

