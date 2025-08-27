Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Abend fester

Im New York-Handel gewannen die Berkshire Hathaway-Papiere um 20:26 Uhr 0,8 Prozent. Die Berkshire Hathaway-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 743'834,18 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 738'250,00 USD. Bisher wurden heute 23 Berkshire Hathaway-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.05.2025 auf bis zu 812'855,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,36 Prozent hinzugewinnen. Am 05.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 657'900,00 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Berkshire Hathaway-Aktie 12,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Berkshire Hathaway-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Berkshire Hathaway gewährte am 02.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 8'601,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 21'122,00 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 92.52 Mrd. USD, gegenüber 93.65 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -1,22 Prozent präsentiert.

Berkshire Hathaway dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 30'838,14 USD je Berkshire Hathaway-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

Buchempfehlungen von Warren Buffett: Diese Bücher sollte jeder Anleger lesen

Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot

Bitcoin vs. Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Krypto-Gewinn ist Warren Buffett 2025 entgangen