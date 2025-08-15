Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’002 0.2%  SPI 16’699 0.1%  Dow 44’911 0.0%  DAX 24’378 0.8%  Euro 0.9412 -0.1%  EStoxx50 5’435 0.9%  Gold 3’337 -0.5%  Bitcoin 95’188 -4.2%  Dollar 0.8079 0.3%  Öl 66.9 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Holcim1221405Amrize143013422Sika41879292Sandoz124359842Partners Group2460882
Top News
ETF-Portfolio aufbauen: Drei Strategien im Vergleich
Bitcoin vs. Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Krypto-Gewinn ist Warren Buffett 2025 entgangen
Tesla-Aktie im Fokus: Kundenloyalität nimmt rapide ab - was CEO Elon Musk damit zu tun hat
David Tepper stösst NVIDIA-Aktien ab und investiert in diese KI-Aktie
Aktien von Krypto-Treasury-Unternehmen - Auf diese Kryptoinvestments setzt Starinvestorin Cathie Wood
Suche...
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Outperformt 15.08.2025 03:36:16

Bitcoin vs. Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Krypto-Gewinn ist Warren Buffett 2025 entgangen

Bitcoin vs. Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Krypto-Gewinn ist Warren Buffett 2025 entgangen

Warren Buffett setzt 2025 weiterhin auf Bargeldreserven - und lässt damit Chancen am Bitcoin-Markt ungenutzt. Eine Analyse zeigt die Folgen für Berkshires Wertentwicklung.

American Express
240.68 CHF 0.58%
Kaufen Verkaufen
• Warren Buffett meidet Bitcoin auch 2025
• Bitcoin übertrifft Berkshire Hathaway und dessen grösste Beteiligungen
• Analyse zeigt deutliche Folgen auf die Wertentwicklung des Unternehmens

Warren Buffett gilt als einer der erfolgreichsten Investoren der Welt. Doch 2025 zeigt sich, dass selbst das "Orakel von Omaha" nicht immun gegen entgangene Chancen ist. Hätte Berkshire Hathaway zu Jahresbeginn nur einen kleinen Teil seines riesigen Bargeldbestands in Bitcoin investiert, hätte das Unternehmen laut aktuellen Berechnungen von Cointelegraph einen erheblichen zusätzlichen Gewinn verzeichnen können.

Anzeige
Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Bitcoin schlägt Berkshire Hathaway-Aktie und den S&P 500

Während Berkshire Hathaway im zweiten Quartal 2025 einen satten Gewinn von 12,3 Milliarden US-Dollar meldete, zeigt ein genauerer Blick, dass die Entwicklung weniger glänzend verlief. Vor allem die Entscheidung, Bitcoin als Anlageklasse vollständig zu meiden, hat messbare Opportunitätskosten verursacht.

Die Berkshire-Aktien sind seit Jahresbeginn lediglich um 3,77 Prozent gestiegen. Zum Vergleich: Der S&P 500 legte im selben Zeitraum um 9,59 Prozent zu, Bitcoin sogar um über 28 Prozent. Die Kryptowährung BTC hat dabei nicht nur den Gesamtmarkt geschlagen, sondern auch Buffetts drei grössten Aktienpositionen Apple, American Express und Coca-Cola. (Stand: 12. August 2025).

Milliarden in Cash - aber kein Bitcoin: Das hat Buffett verpasst

Gemäss des SEC-Berichts für das zweite Quartal 2025 hielt Berkshire Hathaway Ende Juni 2025 100,49 Milliarden US-Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten, grösstenteils investiert in kurzfristige Staatsanleihen und niedrigverzinsliche Instrumente.

Eine Analyse von Cointelegraph zeigt nun: Hätte Buffett nur 5 Prozent dieser Summe - rund 5 Milliarden US-Dollar - Anfang 2025 in Bitcoin angelegt, wären bis August über 850 Millionen US-Dollar an nicht realisierten Gewinnen entstanden. Dieser Gewinn hätte zwar den milliardenschweren Wertminderungsverlust auf die Beteiligung an Kraft Heinz nicht vollständig ausgeglichen, aber er hätte die Bilanz deutlich entlastet. Zudem hätte Berkshire mehr Flexibilität gehabt - wie Cointelegraph betont - , gerade in einem Jahr, in dem das Unternehmen bislang keine eigenen Aktien zurückgekauft hat.

Ironischerweise hatte Buffett Bitcoin in der Vergangenheit immer wieder scharf kritisiert und laut CNBC als "rat poison squared" ("Rattengift hoch zwei") bezeichnet. Er betonte mehrfach, dass Bitcoin keine Rendite erbringe, keinen inneren Wert habe und nicht in ein Investment-Portfolio gehöre.

Kryptomarkt im Aufwind: Eine verpasste Chance mit Signalwirkung?

Das starke Abschneiden von Bitcoin 2025 ist Teil eines grösseren Trends: Steigende ETF-Zuflüsse, wachsende institutionelle Adoption und ein makroökonomisches Umfeld, das verstärkt "harte" Vermögenswerte bevorzugt, haben den Kryptomarkt beflügelt. Trotz dieser Entwicklung hält sich Buffetts designierter Nachfolger Greg Abel bislang mit klaren Aussagen zu Bitcoin oder anderen Kryptowährungen zurück.

Während Berkshire Hathaway mit seiner konservativen Strategie weiterhin solide Gewinne erwirtschaftet, kostet Warren Buffets Festhalten an Bargeld in einem dynamischen Marktumfeld wie 2025 spürbare Rendite. Allerdings bleibt Bitcoin eine volatile und riskante Anlage, die gerade in unsicheren Zeiten starken Schwankungen unterworfen sein kann. Ob Bitcoin seinen Höhenflug fortsetzen wird, bleibt daher abzuwarten.

Bettina Schneider / Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

Auf diese Kryptoinvestments setzt Starinvestorin Cathie Wood
Kryptos erklärt: Das bedeuten Soft Forks und Hard Forks
Neue Impulse am Kryptomarkt: Ausblick für den Bitcoin & Co. - darauf können Anleger gespannt sein

Bildquelle: photosince / Shutterstock.com,Kristall Kennell / Shutterstock.com,Lukas Gojda/Shutterstock.com,Lightboxx / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! mit Prof. Dr. Torsten Dennin

💥 Silber 2025: Das unterschätzte Investment?

Im heutigen BX Swiss TV Experteninterview spricht Prof. Dr. Torsten Dennin (CIO der Asset Management Switzerland AG) darüber, warum Silber aktuell das vielleicht spannendste Rohstoff-Investment überhaupt ist.

Gemeinsam mit Olivia Hähnel (BX Swiss) beantwortet er folgende Fragen:
👉 Ist Silber der neue Geheimfavorit gegenüber Gold?
👉 Welche Rolle spielt der Boom bei Solar und Hightech für die Preisentwicklung?
👉 Und wie kann man als Anleger konkret profitieren – mit welchen Chancen und Risiken?

🔍 Das erwartet euch im Interview:
◽ Aktuelle Marktsituation und Hintergründe zum Silberpreis
◽ Gold vs. Silber: Unterschiede & Investmentpotenzial
◽ Industrielle Treiber: Solar, Energiewende, Zukunftstechnologien
◽ Angebot, Nachfrage & Lagerbestände: Warum der Markt im Defizit ist
◽ Investieren in Silber: physisch, ETFs, Zertifikate, Minenaktien
◽ Chancen & Risiken von Explorationsunternehmen vs. Produzenten
◽ Strategien für sicherheitsorientierte Anleger
◽ Prognose: 45–50 USD – oder mehr?

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! | BX Swiss TV