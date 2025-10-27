Ausblick: UnitedHealth stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

UnitedHealth präsentiert in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Im Durchschnitt erwarten 24 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,80 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 6,51 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 19 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 113,03 Milliarden USD aus - eine Steigerung von 12,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte UnitedHealth einen Umsatz von 100,82 Milliarden USD eingefahren.

Insgesamt erwarten 26 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 16,21 USD je Aktie, gegenüber 15,51 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 24 Analysten durchschnittlich auf 447,68 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 400,28 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch