Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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Porsche vz Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Porsche AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Analyst Romain Gourvil verwies für seine am Montag vorliegende Studie auf ein Treffen mit Vorstandschef (CEO) Michael Leitners und Finanzchef (CFO) Jochen Breckner am Freitag in London. Auch wenn kurzfristig die Aussichten weiterhin schwierig blieben, habe der neue CEO den positiven Eindruck zur Bekanntgabe der Jahreszahlen Anfang März bestätigt, schrieb Gourvil. Denn Leitners habe konsequent eine die Margen stärkende Produktstrategie und die Fokussierung auf die Barmittel-Generierung bekräftigt./ck/rob/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Hold
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Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
43.00 €
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
36.92 €
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Abst. Kursziel*:
16.47%
|
Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
37.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.61%
|
Analyst Name::
Romain Gourvil
|
KGV*:
-
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