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20.03.2026 16:27:45

Porsche vz Hold

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Porsche AG nach einem Treffen mit dem neuen Konzernchef auf "Hold" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Michael Leiters plane mit mehr Effizienz und einer schlankeren Kostenbasis, anstatt die Gesamtstrategie des Sportwagenbauers in Frage zu stellen, schrieb Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Folgerung daraus sei strategische Kontinuität./rob/tih/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Hold
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Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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