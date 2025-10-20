Zurückhaltung bei Investoren - NEL ASA-Aktie setzt Talfahrt fort

• NEL ASA-Aktie setzt Kursrückgang fort und nähert sich Jahrestief• Anleger bleiben vor den anstehenden Quartalszahlen vorsichtig• Jefferies senkt Kursziel deutlich wegen schwacher Branchenaussichten

Nach einem Kursrutsch um sechs Prozent am Freitag sackt die NEL ASA-Aktie auch zum Wochenstart weiter ab. In Oslo ging es schlussendlich 5,96 Prozent auf 2,432 NOK nach unten. Damit rückt das Jahrestief von 1,95 NOK in Reichweite, während das Jahreshoch, das bei 4,73 NOK liegt, aus dem Fokus gerät.

Nachrichtenlage bleibt übersichtlich

Vom Unternehmen selbst gibt es bereits seit geraumer Zeit keine Geschäftsupdates: Zuletzt hatte der norwegische Wasserstofftechnologie-Spezialist NEL ASA einen Auftrag von H2 Energy für eine containerisierte PEM-Elektrolyseanlage erhalten.

Vor den Ende Oktober anstehenden Zahlen zum dritten Geschäftsquartal wollen sich Anleger aber offenbar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Zu präsent scheint noch der Zahlenschock zum vorangegangenen Jahresviertel, als NEL nicht nur seine Verluste deutlich ausgeweitet hatte, sondern auch eine rückläufige Entwicklung bei den Umsätzen verkünden musste.

Setzt sich die operative Krise weiter fort?

Vor den Drittquartalszahlen stellt sich für Anleger die Frage, ob sich die operative Krise des Wasserstoffunternehmens weiter verschärfen könnte. Besonders die Alkaline-Elektrolyse-Sparte, eines der Kerngeschäftsfelder des Unternehmens, litt zuletzt unter fehlenden Projektabschlüssen und verzögerten Investitionsentscheidungen - sollte sich diese Tendenz fortsetzen, dürfte dies auch Folgen für die Quartalsergebnisse haben.

Analysten werden zunehmend skeptisch

Auch Experten ziehen zunehmend die Reissleine für die NEL ASA-Aktie: Zuletzt hatte das Analystenhaus Jefferies eine deutliche Anpassung seiner Prognosen vorgenommen. Das Kursziel für die NEL-Aktie wurde von 3,00 auf 2,20 NOK gesenkt - ein Rückgang von mehr als 26 Prozent. Trotz dieser massiven Reduzierung hält Jefferies an seiner neutralen Einschätzung ("Hold") fest.

Als Hauptgründe für die Kurszielanpassung nannten die Analysten die kurzfristigen Herausforderungen und verzögerten Investitionsentscheidungen in der gesamten Wasserstoffindustrie. Selbst sporadische Erfolge wie der jüngste Auftrag in den USA reichen nicht aus, um das negative Gesamtbild zu korrigieren. Das Anlegersentiment bleibt nervös bis zunehmend negativ, und jeder neue negative Impuls führt zu empfindlichen Marktreaktionen.

Redaktion finanzen.ch