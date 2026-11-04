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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Himax Technologies legt Quartalsergebnis vor
Himax Technologies äussert sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,090 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Himax Technologies in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,95 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 247,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 196,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,435 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,260 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 949,4 Millionen USD, gegenüber 832,7 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Himax Technologies IncShs Sponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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