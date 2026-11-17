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17.11.2026 09:03:33
EQS-Adhoc: Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR: Thomas Saueressig wird Vorstandsvorsitzender der IONOS Group SE
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EQS-Ad-hoc: IONOS Group SE / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Karlsruhe / Berlin, 17. November 2026. Die IONOS Group SE bestellt Thomas Saueressig mit Wirkung zum 1. April 2027 zum neuen Vorstandsvorsitzenden der IONOS Group SE. Achim Weiss wird sein Amt zum 31. März 2027 niederlegen.
Herr Saueressig ist seit 2019 Mitglied des Vorstands der SAP SE und Chief Customer Officer. Er leitet den Vorstandsbereich Customer Value Group und verantwortet Kundenergebnisse, die Unternehmenstransformation sowie die Einführung von KI-Innovationen über die gesamte Customer Value Journey hinweg.
In früheren Funktionen war Thomas Saueressig bei SAP unter anderem als Vorstandsmitglied für die Bereiche Customer Services & Delivery sowie Product Engineering und als Chief Information Officer für die IT-Strategie und Cloud-Transformation verantwortlich.
Achim Weiss ist seit 2017 Vorstand der IONOS SE und seit 2018 Vorstandsvorsitzender der IONOS Group SE. Nach seinem Ausscheiden Ende März 2027 wird der IONOS-Mehrheitsgesellschafter United Internet AG der nächsten Hauptversammlung im Mai 2027 vorschlagen, Herrn Weiss in den Aufsichtsrat der IONOS Group SE zu wählen.
Presse:
Andreas Maurer
press@ionos-group.com
Telefon +49 721 50957065
Investor Relations:
Stephan Gramkow
investor-relations@ionos-group.com
Telefon +49 721 50957097
Ende der Insiderinformation
17.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|IONOS Group SE
|Elgendorfer Strasse 57
|56410 Montabaur
|Deutschland
|Telefon:
|+49 721 170 5522
|E-Mail:
|info@ionos-group.com
|ISIN:
|DE000A3E00M1
|WKN:
|A3E00M
|Indizes:
|MDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse
|LEI Code:
|391200NQNTF0AP2MP438
|EQS News ID:
|2436214
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2436214 17.11.2026 CET/CEST
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