Himax Technologies Aktie 2484992 / US43289P1066
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Himax Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Himax Technologies gibt am 06.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 1,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 223,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 218,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,400 USD, gegenüber 0,260 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 933,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 832,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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