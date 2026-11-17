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17.11.2026 15:43:44
Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: Siemens Energy-Aktie mit Outperform
Bernstein Research-Analyst Varun Govindaraj hat sich das Siemens Energy-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Zwischenwahlen zum Kongress in den USA hätten das Umfeld für den Bau von Daten- und Rechenzentren verändert, schrieb Varun Govindaraj in einer Branchenstudie am Dienstag. Für bereits zugelassene, finanzierte oder gar schon im Bau befindliche Projekte werde sich wohl nichts ändern; mit Blick auf zukünftige Vorhaben gehe es nun stärker um die Frage, wo und wann diese entstehen sollen. Die Grossen der Branche, auch Hyperscaler genannt, hätten daher zunächst eine abwartende Haltung eingenommen.
Aktieninformation im Fokus: Die Siemens Energy-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung
Um 15:27 Uhr rutschte die Siemens Energy-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1.4 Prozent auf 127.22 EUR ab. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 65.07 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 788’889 Siemens Energy-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte das Papier um 6.1 Prozent aufwärts. Am 11.02.2027 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 17:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 21:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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