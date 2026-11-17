Die NVIDIA-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 154,24 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 24'252 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die NVIDIA-Aktie bei 150,35 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 157,07 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 42'188'780 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2026 bei 243,37 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Kursplus von 57,79 Prozent wieder erreichen. Am 13.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 148,80 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 3,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,040 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,782 USD. NVIDIA liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,46 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 96.22 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 105,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NVIDIA einen Umsatz von 46.74 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2027-Finanzergebnisse wird für den 24.02.2027 terminiert. Am 23.11.2027 wird NVIDIA schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2028 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 9,30 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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