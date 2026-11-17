Bei dem Termin am 1. Dezember werden Vertreter von drei Ausschüssen des Repräsentantenhauses dabei sein. Der Ankündigung ihrer Vorsitzenden zufolge stimmte Huang einem "transkribiertem Interview" zu - solche Befragungen sind nicht öffentlich, aber später kann eine Mitschrift veröffentlicht werden.

Huang war vergangene Woche als NVIDIA-Chef zurückgetreten. Zuvor wurden zwei aussereheliche Affären bekannt. Eine der Frauen war Managerin eines NVIDIA-Kunden und wird laut Medienberichten von US-Sicherheitskreisen verdächtigt, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Bei der anderen handelte es sich Berichten zufolge um eine Huang unterstellte Top-Managerin von NVIDIA. Inzwischen gibt es auch mehr Fragen dazu, was NVIDIA über Lieferungen von KI-Chips nach China wusste.

NVIDIAs Chefjurist Tim Teter will am 2. Dezember Fragen beantworten. In beiden Fällen sollen es gemeinsame Sitzungen der Aussen- und Geheimdienstausschüsse sowie eines gesonderten Ausschusses geben, der sich mit dem Einfluss der chinesischen Kommunistischen Partei beschäftigt.

Huang schliesst Rückkehr als NVIDIA-Chef nicht aus

Huang zeigt sich nach nur wenigen Tagen bereit, wieder an die Spitze des Chip-Riesen zurückzukehren. Wenn der NVIDIA-Verwaltungsrat entscheiden sollte, dass eine Rückkehr auf den Chefposten im besten Interesse "unserer Aktionäre, unserer Beschäftigten, des Unternehmens und Amerikas" sei, wäre es ihm eine Ehre, das Angebot anzunehmen, zitierte das "Wall Street Journal" aus einer Stellungnahme des 63-Jährigen.

In den vergangenen Tagen gab es Rufe aus der Tech-Branche, Huang seinen Job zurückzugeben, die unter anderem von Tech-Milliardär Elon Musk unterstützt wurden. Aus dem Nvidia-Verwaltungsrat verlautete am Montag über Medienberichte, seine Rückkehr auf den Chefposten werde derzeit nicht erwogen. US-Präsident Donald Trump sagte schon mal, er hätte nichts dagegen.

Die NVIDIA-Aktie verliert an der NASDAQ zeitweise 1,56 Prozent auf 153,71 US-Dollar.

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WASHINGTON (awp international)