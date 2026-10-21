Himax Technologies Aktie 2484992 / US43289P1066
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Himax Technologies informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Himax Technologies lässt sich voraussichtlich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Himax Technologies die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,090 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 25,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 247,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 196,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,435 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,260 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 949,4 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 832,7 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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