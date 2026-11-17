SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag schwächeln.

Dersowie die Nebenwertindizesundwerden auf rotem Terrain erwartet.

Europas Börsen dürften mit Verlusten starten. Negative Vorgaben belasten, sie kommen insbesondere aus dem Technologiesektor. Der NASDAQ Composite büsste mit den neuen KI-Unsicherheiten nach dem Rücktritt von NVIDIA-Chef Huang 2,5 Prozent ein. Die Anleger warten nun auf die NVIDIA-Geschäftszahlen am Abend. Dabei geht es nicht nur um die Zahlen, sondern auch um die Frage, inwieweit der Konzern auch in Zukunft des Rolle der "Zentalbank für KI" übernehmen wird. Wie Julius Bär anmerkt, ist mit Huang nicht nur einer der prominentesten Technologiegründer zurückgetreten, sondern auch ein Architekt des Finanzierungsnetzwerks, das den Ausbau der künstlichen Intelligenz geprägt habe, was zunehmend kritisch betrachtet werde. Am Donnerstag folgt dann mit dem Börsengang von Anthropic der nächste wichtige Lackmustest für den Technologie- und KI-Sektor. Im Tagesverlauf könnten zunächst Konjunkturdaten Akzente setzen. Am Vormittag steht die Veröffentlichung des ZEW-Index für November auf der Agenda. Am Nachmittag folgen aus den USA Einzelhandelsumsätze sowie Import- und Exportpreise, jeweils für Oktober.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dürften sich Anleger weiter zurückhalten.

Derwird mit einer schwächeren Eröffnung erwartet.

Anleger müssen sich am Dienstag am deutschen Aktienmarkt auf Kursverluste einstellen.

Nach seinem schwachen Wochenauftakt fällt er damit weiter von seinem Rekord vom Donnerstag zurück. Geopolitisch bleiben die Anleger in Wartestellung und so prägt das KI-Thema vor den am Abend erwarteten NVIDIA-Zahlen erneut die Kurslage. An der Nasdaq-Börse gab es am Vorabend den nächsten Kursrutsch in der Branche und über Nacht sind dann die Aktien chinesischer Internetkonzerne wie Alibaba oder Baidu unter Druck geraten. Die US-Regierung verhängt neue Einschränkungen für den Export hochmoderner KI-Chips in Länder wie Singapur und Malaysia, um China die Nutzung der Halbleiter zu erschweren. "Washington hat sich eine besonders ungünstige Woche ausgesucht, um den Druck auf die boomende Rechenzentrumsbranche in Südostasien zu erhöhen", schrieb dazu der Marktbeobachter Stephen Innes mit Blick auf eine anstehende Asien-Reise des US-Präsidenten Donald Trump, auf der er sich am Donnerstag mit Chinas Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen will.

WALL STREET

An der Wall Street waren zum Wochenstart rote Vorzeichen zu sehen.

So gab der Dow Jones bereits zur Eröffnung nach und verlor im Anschluss noch etwas an Boden. Er ging 1,41 Prozent tiefer bei 51'610,31 Zählern in den Feierabend.

Derweil stand der technologielastige NASDAQ Composite mit spürbaren Abschlägen deutlich stärker unter Druck, nachdem er mit einem klaren Minus in den Handel einstieg. Schlussendlich notierte er 2,49 Prozent leichter bei 24'509,76 Puntken.

Nach den Verlusten vom Freitag blieb vor allem der US-Technologiesektor auch zum Start in die neue Woche unter Druck. Belastend wirkten vor allem wachsende Inflations- und Zinssorgen: Die jüngsten US-Teuerungsdaten haben laut Andreas Lipkow von CMC Markets die Hoffnung auf eine rasche Lockerung der Geldpolitik gedämpft. Da sich die Lage im Nahen Osten kaum entspannt und die Energiepreise hoch bleiben, könnte der Preisdruck länger anhalten und die Fed zu einem straffen Kurs zwingen. Im Tech-Sektor richtete sich der Blick zudem auf den Börsengang von Anthropic. "Der Börsengang wird unter anderem ein wichtiger Stimmungsindikator für den sogenannten KI-Trade sein", sagte Kyle Rodda von Capital.com laut AWP. Bei NVIDIA sorgt die Führungskrise nach dem Rücktritt von Konzernchef Jensen Huang weiter für Unruhe, entsprechend gross ist die Aufmerksamkeit für die Geschäftszahlen am Dienstag nach US-Börsenschluss.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich auch am Dienstag schwächer.

In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise 1,34 Prozent auf 58'860,43 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland sinkt der Shanghai Composite derweil um 0,79 Prozent auf 3'574,11 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong bewegt sich zwischenzeitilich 1,01 Prozent auf 23'513,64 Indexpunkte nach unten.

Erneute Abgaben im Technologie-Sektor belasten am Dienstag die ostasiatischen Aktienmärkte. Neben den negativen US-Vorgaben sorgt eine Verordnung des US-Handelsministerium für Verunsicherung. Dieses strebt strengere Vorschriften für Chip-Exporte an. Die Behörde hat eine Regelung veröffentlicht, um gegen Chip-Lieferungen von Nvidia und anderen US-Unternehmen nach China vorzugehen. Die vorgeschlagene Regelung würde Malaysia, Thailand, Indonesien, Singapur und Brasilien auf eine Liste von Ländern setzen, die Exportbeschränkungen unterliegen. Unternehmen bräuchten Lizenzen des US-Handelsministeriums, um in diese Länder zu liefern. Der Schritt soll verhindern, dass chinesische Kunden aus der Ferne auf Rechenzentrumskapazitäten in diesen Ländern zugreifen. US-Technologieunternehmen könnten Ausnahmen erhalten.

Redaktion Finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires