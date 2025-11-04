Schaeffler Aktie 29820697 / DE000SHA0159
04.11.2025 20:55:37
Schaeffler-Aktie gibt deutlich ab: Höherer Quartalsverlust
Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat im dritten Quartal vor allem wegen Wertminderungen infolge einer Softwareumstellung seinen Verlust unterm Strich ausgeweitet.
Neben weiteren Kosten für den laufenden Stellenabbau in Europa nahm das Unternehmen diesmal vor allem Wertminderungen für die Umstellung der SAP -Betriebssoftware auf eine Cloudlösung in die Bücher. Zahlen zum Tagesgeschäft hatten die Mittelfranken bereits Ende September vorgelegt und dabei auch die Jahresprognose für die Entwicklung der freien Finanzmittel wegen eines überraschend guten Abschneidens angehoben.
Der Umsatz ging im dritten Quartal um zwei Prozent auf 5,83 Milliarden Euro zurück. Das lag jedoch vorwiegend am schwachen US-Dollar - ohne Wechselkursveränderungen wäre der Erlös wie bereits bekannt um 1,3 Prozent gestiegen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern legte um 28,1 Prozent auf 264 Millionen Euro zu gegenüber den pro-forma-Zahlen des Vorjahres. Dabei unterstellt Schaeffler, dass der übernommene Antriebsspezialist Vitesco damals bereits zum Konzern gezählt hätte. Die entsprechende operative Marge stieg wie in Aussicht gestellt um einen Prozentpunkt auf 4,5 Prozent.
Via XETRA fiel die Schaeffler-Aktie letztlich um 3,4 Prozent auf 6,83 Euro.
/men/mis
HERZOGENAURACH (awp international)