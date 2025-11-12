Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’794 0.7%  SPI 17’627 0.7%  Dow 48’331 0.8%  DAX 24’381 1.2%  Euro 0.9243 -0.3%  EStoxx50 5’787 1.1%  Gold 4’209 2.0%  Bitcoin 81’162 -1.5%  Dollar 0.7972 -0.4%  Öl 62.7 -3.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Novartis1200526Alcon43249246Zurich Insurance1107539Swiss Life1485278Sika41879292Sandoz124359842
Top News
Ausblick: Enel verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Siemens-Aktie mit Plus: Siemens plant Abspaltung eines Drittels der Healthineers-Anteile
Wie viel Gewinn eine Tether-Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte
Wie viel Gewinn eine Dogecoin-Investition von vor 5 Jahren abgeworfen hätte
Webinar: Die Illusion der Erinnerung - Wie du Denkfehler im Trading vermeidest
Suche...
Plus500 Depot

Enel Aktie 1250633 / IT0003128367

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Prognosen im Überblick 12.11.2025 19:51:00

Ausblick: Enel verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Enel verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Enel präsentiert bald die Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel - die Experten-Prognosen.

Enel
8.25 CHF -0.63%
Kaufen Verkaufen

Enel wird am 13.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,200 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Enel noch ein Gewinn pro Aktie von 0,160 EUR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Enel in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,63 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 21,85 Milliarden EUR im Vergleich zu 18,90 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 13 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,686 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,670 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 78,76 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 75,25 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Erste Schätzungen: Enel stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Enel-Aktie gibt nach: Aktienrückkauf im Milliardenbereich bei Enel
Was Analysten von der Enel-Aktie erwarten

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Enel S.p.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten