ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1000 Euro auf "Buy" belassen. Die weltweit angekündigten KI-Rechenzentren-Baupläne signalisierten langfristig eine höhere Nachfrage nach den Anlagen des Chipindustrieausrüsters als aktuell vom Konsens erwartet, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Freitagabend./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 17:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



