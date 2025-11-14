Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

811.26
CHF
30.64
CHF
3.93 %
09:00:22
BRXC
17.11.2025 08:53:24

ASML NV Buy

ASML NV
811.26 CHF 3.93%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1000 Euro auf "Buy" belassen. Die weltweit angekündigten KI-Rechenzentren-Baupläne signalisierten langfristig eine höhere Nachfrage nach den Anlagen des Chipindustrieausrüsters als aktuell vom Konsens erwartet, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Freitagabend./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 17:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

