Ausblick: AIXTRON präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Analystenmeinungen 29.10.2025 18:25:00

AIXTRON legt die Bilanz offen. Was Experten in Aussicht stellen.

AIXTRON
11.86 CHF -0.99%
AIXTRON wird am 30.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,161 EUR je Aktie gegenüber 0,270 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 123,4 Millionen EUR aus - eine Minderung von 21,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte AIXTRON einen Umsatz von 156,3 Millionen EUR eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,691 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,940 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 550,7 Millionen EUR, gegenüber 633,2 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

