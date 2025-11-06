Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aktienbewertung 06.11.2025 11:49:44

GEA-Analyse: GEA-Aktie von JP Morgan Chase & Co. mit Underweight bewertet

JP Morgan Chase & Co. hat eine eingehende Analyse der GEA-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

GEA
56.70 CHF 0.67%
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea Group nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Akash Gupta sprach in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung von einer soliden operativen Entwicklung des Anlagenbauers. Der Cashflow allerdings sei schwach.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die GEA-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie verlor um 11:32 Uhr in der XETRA-Sitzung 0.7 Prozent auf 60.75 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 9.47 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 94’604 GEA-Aktien den Besitzer. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2025 um 29.6 Prozent aufwärts. Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von GEA veröffentlicht werden.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:14 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:14 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com

