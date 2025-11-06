GEA-Analyse: GEA-Aktie von JP Morgan Chase & Co. mit Underweight bewertet

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea Group nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Akash Gupta sprach in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung von einer soliden operativen Entwicklung des Anlagenbauers. Der Cashflow allerdings sei schwach.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die GEA-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie verlor um 11:32 Uhr in der XETRA-Sitzung 0.7 Prozent auf 60.75 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 9.47 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 94’604 GEA-Aktien den Besitzer. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2025 um 29.6 Prozent aufwärts. Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von GEA veröffentlicht werden.

