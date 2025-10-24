Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NASDAQ 100 985336 / US6311011026

25’399.77
Pkt
302.35
Pkt
1.20 %
20:06:02
24.10.2025 20:03:37

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 am Nachmittag auf grünem Terrain

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 am Nachmittag auf grünem Terrain

Der NASDAQ 100 performt derzeit positiv.

Um 20:01 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1.19 Prozent höher bei 25’396.62 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.838 Prozent fester bei 25’307.75 Punkten, nach 25’097.42 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 25’288.71 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25’418.64 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 1.62 Prozent zu. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 24.09.2025, bei 24’503.57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.07.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 23’219.86 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.10.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 20’232.87 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 21.08 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 25’418.64 Punkten. Bei 16’542.20 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6.98 Prozent auf 251.40 USD), Constellation Energy (+ 5.46 Prozent auf 385.79 USD), AppLovin (+ 5.26 Prozent auf 620.73 USD), Micron Technology (+ 4.84 Prozent auf 216.72 USD) und Cadence Design Systems (+ 3.64 Prozent auf 349.53 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Baker Hughes (-3.27 Prozent auf 47.29 USD), Tesla (-3.18 Prozent auf 434.69 USD), Analog Devices (-1.91 Prozent auf 238.65 USD), Honeywell (-1.78 Prozent auf 216.74 USD) und Microchip Technology (-1.69 Prozent auf 63.99 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 36’391’688 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3.773 Bio. Euro heraus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die Charter A-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Mit 6.30 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 25’396.50 1.19%

