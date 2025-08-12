Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX gibt mittags nach

Am Dienstag verliert der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.91 Prozent auf 30’998.54 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 323.872 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.102 Prozent fester bei 31’314.93 Punkten in den Handel, nach 31’282.97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 30’996.30 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31’379.49 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31’354.15 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.05.2025, stand der MDAX noch bei 29’785.72 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2024, stand der MDAX noch bei 24’152.88 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 20.53 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 31’754.30 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23’135.20 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit HOCHTIEF (+ 1.33 Prozent auf 213.00 EUR), Bilfinger SE (+ 0.73 Prozent auf 96.20 EUR), HENSOLDT (+ 0.65 Prozent auf 85.30 EUR), RATIONAL (+ 0.47 Prozent auf 644.50 EUR) und LEG Immobilien (+ 0.41 Prozent auf 73.05 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Nemetschek SE (-6.50 Prozent auf 128.10 EUR), LANXESS (-2.98 Prozent auf 24.06 EUR), Bechtle (-2.22 Prozent auf 39.66 EUR), TeamViewer (-2.18 Prozent auf 8.97 EUR) und Delivery Hero (-1.64 Prozent auf 24.59 EUR).

Welche MDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 1’330’671 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 30.497 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die TUI-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 15.23 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

