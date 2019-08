Analysten stehen hinter Amazon-Aktie: Darum wird sich die 24-Stunden-Lieferung lohnen

Der Handelsriese Amazon hat im Frühjahr versprochen, viel Geld in das Ziel, Lieferungen innerhalb von 24 Stunden zu gewährleisten, investieren zu wollen. Analysten glauben, dass sich die Mehrkosten lohnen werden.

• Hohe Kosten für Amazons 1-Tages-Lieferversprechen• Analysten sehen Mehrwert durch gestiegene Prime-Nutzer-Zahl• Weiter kein "Sell"-Rating für die Amazon-Aktie

800 Millionen US-Dollar will Amazon in die Optimierung seines Prime-Angebotes investieren. Dabei fokussiert sich das Unternehmen insbesondere darauf, seine Lieferzeiten zu verkürzen: Statt innerhalb von zwei Tagen will das Unternehmen seine Kunden nun bereits innerhalb von 24 Stunden beliefern.

Ausgaben gestiegen

Aus der jüngst veröffentlichten Amazon-Bilanz geht hervor, dass die Gesamtausgaben sogar höher lagen, als geplant. Das bestätigte auch der Finanzvorstand des Unternehmens, Brian Olsavsky nach Veröffentlichung der Amazon-Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. "Es gab einige zusätzliche vorübergehend höhere Kosten in unseren Lagern", so der Amazon-Manager. Es habe auch einige zusätzliche Ausgaben für den Kauf von Ware und die Verlagerung von Ware innerhalb des Netzwerkes näher hin zu den Kunden gegeben. Diese zusätzlichen Ausgaben seien im Ausblick auf das dritte Geschäftsquartal berücksichtigt worden, erklärte Olsavsky.

Analysten positiv überrascht

Doch die Mehrausgaben haben bereits im zweiten Quartal Wirkung gezeigt, wie unter anderem Neil Saunders, der als Managing Director bei GlobalData Retail tätig ist, bestätigte. Auch wenn es keine neuen Rekordgewinne gegeben habe, sei der Produktumsatz von 31,86 auf 35,86 Milliarden US-Dollar gestiegen, stellte der Experte fest.

"Ein Teil des Wachstums ist auf die Umstellung des Prime-Angebots auf Lieferung innerhalb eines Tages zurückzuführen", zitiert MarketWatch aus einer Mitteilung des Analysten. "Unsere Daten zeigen, dass dieses [Angebot] beliebt war und Amazon als Ergebnis einige neue Prime-Mitglieder gewonnen hat und den Anteil der Käufer, die Convenience kaufen oder dringend ein Produkt benötigen, ausgebaut hat".

Die höheren Ausgaben für die Ein-Tages-Lieferung könne Amazon durch eine stärkere Automatisierung der Lieferkette sowie eine stärkere Abwicklung innerhalb des Konzerns selbst ausgleichen, zeigt sich der Experte zuversichtlich.

Auch die Analysten von SunTrust Robinson Humphrey zeigten sich laut dem MarketWatch-Bericht positiv überrascht über die Auswirkungen der Versandzeit-Optimierung. Amazon werde im Laufe der Zeit in diesem Bereich kosteneffizienter arbeiten, glauben sie.

Ähnlich äusserten sich auch die Experten von Stifel und JPMorgan, die die Amazon-Aktie allesamt als "Kauf" einstufen und ihr Kursziel jeweils bei 2'300 US-Dollar festlegten. Aktuell gibt es kein Analystenhaus, das bei FactSet beobachtet wird, das der Amazon-Aktie ein "Neutral"- oder "Sell"-Rating verpasst. Der Tenor unter Experten scheint zu sein, dass das Unternehmen weiterhin die Massstäbe in Sachen Online-Handel setzt - auch wenn in der letzten Bilanz keine Rekordgewinne standen. Das durchschnittliche Kursziel der Wall Street liegt bei 2'280 US-Dollar - damit hätte die Amazon-Aktie zum aktuellen Kursniveau noch mehr als 17 Prozent Luft nach oben.



Redaktion finanzen.ch