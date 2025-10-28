Amazon Aktie 645156 / US0231351067
28.10.2025 14:50:00
Amazon-Aktie stabil: Konzern kündigt massiven Stellenabbau an
Amazon streicht Stellen, um den Konzern mit Blick auf Künstliche Intelligenz und effizientere Strukturen neu aufzustellen.
Amazon verwies in der Mitteilung darauf, dass gleichzeitig neue Arbeitsplätze in anderen Bereichen geschaffen würden. Die meisten betroffenen Beschäftigen sollen zudem 90 Tage Zeit bekommen, sich im Unternehmen nach anderen Positionen umzusehen.
Umbau für KI
Amazon warf selbst die Frage auf, warum man zu Kürzungen greife, während die Geschäfte gut liefen. Man dürfe nicht vergessen, dass die Welt sich rasch verändere, hiess es als Antwort. Der Konzern verwies auf die aktuellen Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz, die schnellere Innovationen erlaubten. Deshalb müsse man sich als Unternehmen möglichst schlank aufstellen.
Schon seit Monaten wird darüber diskutiert, ob KI-Software wie ChatGPT oder Claude von dem von Amazon unterstützten Entwickler Anthropic viele Bürojobs überflüssig machen könnte. Denn die Programme können nach Darstellung der Entwicklerfirmen zum Teil im Alleingang Wissensaufgaben erledigen und Verwaltungsprozesse automatisieren.
Inwiefern Jobs in Deutschland von den Kürzungen betroffen sind, war zunächst unklar.
Im NASDAQ-Handel notiert die Amazon-Aktie zeitweise marginale 0,04 Prozent im Plus bei 227,05 US-Dollar.
/so/DP/nas
SEATTLE (awp international)
