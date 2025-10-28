PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Erwartungen übertroffen
|
28.10.2025 14:45:00
PayPal-Aktie mit Kurssprung: PayPal macht in Q3 mehr Gewinn
Der Finanzdienstleister PayPal hat am Dienstag vorbörslich seine Bücher geöffnet. So verlief das dritte Quartal.
PayPal endete das dritte Geschäftsquartal 2025 mit einem Gewinnplus. Das Ergebnis je Aktie stieg von 0,990 US-Dollar auf 1,34 US-Dollar und lag damit über den Markterwartungen. Analysten hatten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,20 US-Dollar je Aktie gerechnet.
Auch die Umsätze entwickelten sich positiv: Nach 7,86 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal erzielte PayPal diesmal 9,42 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die durchschnittlichen Analystenschätzungen von 8,24 Milliarden US-Dollar.
Die PayPal-Aktie legt an der NASDAQ zeitweise 9,58 Prozent auf 77,00 US-Dollar zu.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu PayPal Inc
|
12:51
|Ausblick: PayPal veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
12:29
|PayPal Aktie News: PayPal schiesst am Dienstagmittag hoch (finanzen.ch)
|
09:29
|PayPal Aktie News: PayPal tendiert am Dienstagvormittag schwächer (finanzen.ch)
|
27.10.25
|PayPal Aktie News: PayPal tendiert am Abend nordwärts (finanzen.ch)
|
27.10.25
|PayPal Aktie News: PayPal am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
23.10.25
|S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PayPal von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.ch)
Analysen zu PayPal Inc
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.