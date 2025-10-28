PayPal-Aktie mit Kurssprung: PayPal macht in Q3 mehr Gewinn

Für PayPal endete das dritte Geschäftsquartal 2025 mit einem Gewinnplus. Das Ergebnis je Aktie stieg von 0,990 US-Dollar auf 1,34 US-Dollar und lag damit über den Markterwartungen. Analysten hatten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,20 US-Dollar je Aktie gerechnet.

Auch die Umsätze entwickelten sich positiv: Nach 7,86 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal erzielte PayPal diesmal 9,42 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die durchschnittlichen Analystenschätzungen von 8,24 Milliarden US-Dollar.

Die PayPal-Aktie legt an der NASDAQ zeitweise 9,58 Prozent auf 77,00 US-Dollar zu.

Redaktion finanzen.ch