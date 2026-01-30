Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’186 0.3%  SPI 18’217 0.3%  Dow 48’652 -0.9%  DAX 24’523 0.9%  Euro 0.9159 0.1%  EStoxx50 5’943 0.9%  Gold 4’999 -7.1%  Bitcoin 63’610 -1.6%  Dollar 0.7709 0.8%  Öl 70.9 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Microsoft951692Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335SAP345952Rheinmetall345850Novartis1200526ABB1222171NVIDIA994529
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt
Booking-Aktie in Rot: Booking.com kassiert Sammelklage mit Schweizer Beteiligung
Amazon-Aktie leichter: Mögliche Pläne für 50-Milliarden-Dollar-Investition in OpenAI
Chevron-Aktie trotzdem gesucht: Niedrigere Ölpreise belasten Quartalsergebnis
Palantir-Aktie vor den Zahlen: Warum diese Bilanz jetzt so wichtig ist
Suche...
eToro entdecken

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

ChatGPT-Entwickler 30.01.2026 17:15:06

Amazon-Aktie leichter: Mögliche Pläne für 50-Milliarden-Dollar-Investition in OpenAI

Amazon-Aktie leichter: Mögliche Pläne für 50-Milliarden-Dollar-Investition in OpenAI

Amazon verhandelt Medienberichten zufolge über eine Investition von bis zu 50 Milliarden US-Dollar (42 Milliarden Euro) in den ChatGPT-Entwickler OpenAI.

NVIDIA
148.13 CHF 3.00%
Kaufen Verkaufen
Zu dem Deal könne auch dazugehören, dass OpenAI Rechenleistung bei Amazon bezieht, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Der weltgrösste Online-Händler könnte derweil auf KI-Modelle von OpenAI zurückgreifen.

Dem "Wall Street Journal" zufolge soll OpenAI in der laufenden Finanzierungsrunde insgesamt mit 830 Milliarden Dollar bewertet werden. Falls sich Amazon tatsächlich zu einer Geldspritze von 50 Milliarden Dollar bereit erklären sollte, würde der Konzern allein rund die Hälfte der 100 Milliarden Dollar beisteuern, die dabei eingesammelt werden sollen. Amazon ist auch ein bedeutender Investor beim OpenAI-Rivalen Anthropic, der eine ChatGPT-Alternative mit dem Namen Claude vermarktet.

Nach Informationen des Wirtschaftssenders CNBC könnte die Investition in den kommenden Wochen festgezurrt werden. Amazon will stärker auf Künstliche Intelligenz setzen und baut in zwei Wellen 30.000 Arbeitsplätze in der Verwaltung ab. Der Konzern ist auch ein führender Anbieter von Cloud-Diensten über seine Sparte AWS.

Gewaltige Investitionen

Mit der Veröffentlichung von ChatGPT Ende 2022 begann der aktuelle Boom rund um Künstliche Intelligenz. OpenAI zufolge kommt ChatGPT derzeit auf über 800 Millionen wöchentlich aktive Nutzer. Aktuell stecken OpenAI, Anthropic sowie Tech-Schwergewichte wie Google oder der Facebook-Konzern Meta insgesamt hunderte Milliarden Dollar in den Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz.

Skeptiker hinterfragen unterdessen seit Monaten, ob diese gewaltigen Investitionen zurückverdient werden können. Bisher pumpt die Industrie jedoch in milliardenschweren Finanzierungsrunden weiterhin Geld in den KI-Ausbau. Unter anderem Chiphersteller Nvidia investiert dabei in sogenannten zirkulären Deals: Mit den Finanzspritzen kaufen die Entwicklerfirmen dann Halbleiter-Technik bei dem KI-Chip-Spezialisten.

Das "Wall Street Journal" berichtete unterdessen auch, OpenAI habe die Planungen für einen Börsengang beschleunigt und peile nun eine Aktienplatzierung für das vierte Quartal an. Derzeit liefen Gespräche mit Wall-Street-Banken, hiess es unter Berufung auf informierte Personen.

Die an der NASDAQ gelistete Amazon-Aktie verliert zeitweise 0,19 Prozent auf 241,28 US-Dollar.

/so/DP/zb

SAN FRANCISCO (awp international)

Weitere Links:

Aktien von NVIDIA, Microsoft und Amazon im Fokus: Berichte über Milliardenverhandlungen mit OpenAI
Amazon-Aktie etwas leichter: 16`000 Stellen sollen gestrichen werden
Amazon-Aktie höher: Chef warnt vor hohen Zöllen - US-Verbraucherpreise könnten steigen

Bildquelle: BobNoah / Shutterstock.com