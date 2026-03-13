NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 gibt letztendlich nach

Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0.62 Prozent tiefer bei 24’380.73 Punkten. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.516 Prozent auf 24’660.19 Punkte an der Kurstafel, nach 24’533.58 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 24’786.65 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24’336.53 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ 100 bereits um 0.200 Prozent nach. Vor einem Monat, am 13.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24’732.73 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wies der NASDAQ 100 25’196.73 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 13.03.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 19’225.48 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 3.27 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’165.08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24’289.23 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Micron Technology (+ 5.13 Prozent auf 426.13 USD), Enphase Energy (+ 3.45 Prozent auf 44.07 USD), Diamondback Energy (+ 3.03 Prozent auf 182.37 USD), Old Dominion Freight Line (+ 2.56 Prozent auf 180.75 USD) und Atlassian (+ 2.55 Prozent auf 75.21 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Adobe (-7.58 Prozent auf 249.32 USD), Broadcom (-4.11 Prozent auf 322.16 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-3.83 Prozent auf 613.71 USD), Dollar Tree (-3.80 Prozent auf 107.46 USD) und Baker Hughes (-2.93 Prozent auf 54.26 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 37’384’469 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.886 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7.19 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch