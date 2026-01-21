Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’136 -0.3%  SPI 18’173 -0.1%  Dow 48’925 0.9%  DAX 24’606 -0.4%  Euro 0.9289 0.3%  EStoxx50 5’890 0.0%  Gold 4’839 1.6%  Bitcoin 70’984 1.8%  Dollar 0.7943 0.6%  Öl 65.0 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Swiss Re12688156Novartis1200526
Top News
Kryptokurse am Mittwochnachmittag
Netflix-Aktie nach starker Ergebnisverbesserung trotzdem klar schwächer
Urlaub finanzieren mit ETFs - sinnvoll oder riskant?
China-Reise von Huang: Belebt NVIDIA den KI-Chip-Markt? - Aktie im Fokus
BioNTech-Aktie im Blick: FDA treibt Prüfung der Tumortherapie voran
Suche...
eToro entdecken

Amazon Aktie 645156 / US0231351067

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

WEF 2026 21.01.2026 17:06:03

Amazon-Aktie höher: Chef warnt vor hohen Zöllen - US-Verbraucherpreise könnten steigen

Amazon-Aktie höher: Chef warnt vor hohen Zöllen - US-Verbraucherpreise könnten steigen

Die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trumps lässt Amazon-Chef Andy Jassy zufolge die Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten allmählich steigen.

Amazon
183.48 CHF -1.15%
Kaufen Verkaufen
Der weltgrösste Online-Händler und die auf der Plattform aktiven Händler hätten im vergangenen Jahr zwar erhebliche Warenbestände aufgebaut, bevor die Zölle in Kraft traten, sagte Jassy dem TV-Sender CNBC beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Diese Reserven seien jedoch im Herbst ausgegangen. Damit "kriechen" die Zölle nun auch in die Preise einiger Waren, wie er es formulierte.

Zugleich gingen einzelne Händler auf unterschiedliche Weise mit den Folgen der Zölle um, schränkte Jassy ein. Einige reichten sie in Form höherer Preise an die Verbraucher weiter, andere schluckten die Zusatzkosten selbst, um die Nachfrage nach ihren Produkten anzukurbeln.

Amazon selbst versuche stets, die Preise so niedrig wie möglich zu halten. Allerdings seien im Einzelhandelsgeschäft mit den traditionell niedrigen Margen die Optionen "nicht endlos", sagte der Amazon-Chef. "Wenn bei den Leuten die Kosten um zehn Prozent steigen, gibt es nicht viele Stellen, an denen man das auffangen kann."

Trumps Regierung hatte Warnungen von Wirtschaftsexperten, dass letztlich US-Verbraucher die Kosten der Zölle tragen würden, stets zurückgewiesen. Der Präsident und seine Minister behaupten immer wieder, es gebe keine zusätzliche Inflation durch die Abgaben. Vielmehr machten die Zölle die USA reich und förderten Investitionen in die Produktion im Land, heisst es aus dem Weissen Haus.

Dagegen kamen Forscher des in Kiel ansässigen Instituts für Weltwirtschaft in einer diese Woche veröffentlichten Studie zu dem Schluss, dass die Zölle nicht die ausländischen Exporteure, sondern die amerikanische Wirtschaft selbst belasteten. Nur etwa 4 Prozent der Zolllast trügen ausländische Lieferanten, während 96 Prozent auf US-Käufer abgewälzt würden, hiess es auf Basis von über 25 Millionen Lieferdatensätzen mit einem Gesamtwert von fast vier Billionen US-Dollar (3,44 Billionen Euro).

Im NASDAQ-Handel notiert die Amazon-Aktie zeitweise 0,24 Prozent höher bei 231,56 US-Dollar.

/so/DP/zb

DAVOS (awp international)

Weitere Links:

QIAGEN-Aktie: Übernahmegerüchte im Blick

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amazon

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten