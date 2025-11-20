Amazon Aktie News: Amazon tendiert am Donnerstagabend auf rotem Terrain

Um 20:26 Uhr fiel die Amazon-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 218,98 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 24'195 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Amazon-Aktie bis auf 218,20 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 226,61 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7'900'832 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 04.11.2025 markierte das Papier bei 258,59 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 18,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 161,56 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Amazon 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 30.10.2025. Das EPS belief sich auf 1,95 USD gegenüber 1,43 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amazon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 180.17 Mrd. USD im Vergleich zu 158.88 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,12 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.

