Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’495 0.2%  SPI 18’595 0.3%  Dow 49’506 0.7%  DAX 25’352 0.3%  Euro 0.9325 0.1%  EStoxx50 6’041 0.6%  Gold 4’617 -0.2%  Bitcoin 76’687 -1.2%  Dollar 0.8028 0.4%  Öl 63.7 -2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204NVIDIA994529Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526Sika41879292Swiss Re12688156
Top News
Lummis-Gesetz bringt US-Krypto-Regulierung voran: Abstimmung für Januar 2026 geplant
Sunrise-Grossaktionär Seth Klarman will offenbar Grossteil seiner Aktienbestände verkaufen
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Wachstumshoffnung durch Abnehmmittel-Strategie
Wie viel Wert mit einem Solana-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
USD Coin: Hätte sich ein Investment von vor 5 Jahren bezahlt gemacht?
Suche...
eToro entdecken

Amazon Aktie 645156 / US0231351067

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.01.2026 20:27:13

Amazon Aktie News: Amazon am Abend mit grünen Vorzeichen

Amazon Aktie News: Amazon am Abend mit grünen Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Amazon. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 238,45 USD zu.

Amazon
190.60 CHF 0.13%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Amazon zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 238,45 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 25'646 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Amazon-Aktie bei 240,64 USD. Bei 239,38 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 5'384'598 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 258,59 USD erreichte der Titel am 04.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 8,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 161,56 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 30.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,95 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,43 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,40 Prozent auf 180.17 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 158.88 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,15 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 5 Jahren abgeworfen

Apple-Aktie fester: Google-KI soll Siri auf ein neues Niveau heben - Alphabet übersteigt erstmals Börsenwert von 4 Billionen US-Dollar

Amazon-Aktie nach schwachem Börsenjahr: Chancen auf Trendwende?


Bildquelle: Ioan Panaite / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amazon

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten