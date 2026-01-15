Amazon Aktie News: Amazon am Abend mit grünen Vorzeichen

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Amazon zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 238,45 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 25'646 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Amazon-Aktie bei 240,64 USD. Bei 239,38 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 5'384'598 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 258,59 USD erreichte der Titel am 04.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 8,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 161,56 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 30.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,95 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,43 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,40 Prozent auf 180.17 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 158.88 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,15 USD je Aktie belaufen.

