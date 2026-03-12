Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’959 -0.8%  SPI 17’959 -0.9%  Dow 47’417 -0.6%  DAX 23’640 -1.4%  Euro 0.9030 0.1%  EStoxx50 5’765 -0.5%  Gold 5’183 0.5%  Bitcoin 54’543 -0.7%  Dollar 0.7815 0.1%  Öl 95.9 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Swiss Re12688156Roche1203204UBS24476758ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526Adecco1213860
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Jefferies & Company Inc.: Zalando-Aktie erhält Buy
Zalando-Aktie fester: Umsatz wächst deutlich - Aktienrückkauf geplant
Energie-Riese RWE mit weniger Gewinn - Dividende steigt trotzdem - Aktie etwas höher
DSM-Firmenich-Aktie: Aktienrückkauf und Wachstumspläne
Aktien von Tesla, BYD und Rivian im Fokus - Helfen die steigenden Ölpreise den E-Aauto-Herstellern?
Suche...
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner ETC/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

ETC/USD

Geändert am: 12.03.2026 09:08:31

SMI und DAX starten mit Verlusten -- Asiens Börsen im Minus

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren am Donnerstag im Minus. Die asiatischen Börsen präsentieren sich am Donnerstag mit Verlusten.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donerstag von seiner schwächeren Seite.

Der SMI sowie die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI tendieren abwärts.

An den internationalen Finanzmärkten spielt sich am Donnerstag ein weiterer verlustreicher Handelstag ab. Die Sorge vor einer Eskalation im Persischen Golf und sprunghaft steigende Ölpreise haben die asiatischen Börsen bereits stark belastet. Auch für den hiesigen und die europäischen Märkte ist das Sentiment negativ.

Berichte über Angriffe auf Tanker und die Schliessung von Ölterminals haben die Rohölpreise erneut über die psychologisch wichtige Marke von 100 Dollar je Barrel steigen lassen - ein Niveau, das die Inflationssorgen weltweit anheizt und höhere Zinsen befürchten lässt.<
Die Ankündigung der Internationalen Energieagentur (IEA) sowie der US-Regierung, Öl aus strategischen Reserven freizugeben, habe sich als homöopathisches Beruhigungsmittel entpuppt, das lediglich die Symptome behandelt, heisst es in einem Kommentar. Die Sicherung und Wiederbelebung der Schifffahrt um Hormus wäre die eigentliche Lösung zur Bewältigung der Krise. Entsprechend werde die extreme Volatilität im Energiesektor auch weiter das Geschehen an den Märkten bestimmen, ergänzt ein Händler.

Und als wären die Nerven der Investoren nicht schon angespannt genug, bringt die US-Regierung auch das Thema Zölle zurück auf die Tagesordnung: Die Trump-Regierung kündigte am Mittwoch neue Handelsuntersuchungen gegen China, Mexiko, die Europäische Union und mehr als ein Dutzend weitere Volkswirtschaften an, darunter auch die Schweiz. Ziel ist es, die sogenannten reziproken Zölle von Präsident Donald Trump zu ersetzen, die kürzlich vom Obersten Gerichtshof der USA für rechtswidrig erklärt wurden.

Diese Nachrichtengemengelage drückt denn auch auf die Stimmung. !-- sh_cad_3

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt egreifen Anleger weiter die Flucht.

Der DAX verliert zur Startglocke 0,26 Prozent auf 23'577,82 Stellen.

Wieder stark gestiegene Ölpreise werfen den zuletzt stabilisierten DAX am Donnerstag deutlich zurück. Das bisherige Tief seit Beginn des Iran-Kriegs lag am Montag bei 22.927 Punkten auf dem Niveau vom Mai vergangenen Jahres. Zu Wochenbeginn war am Energiemarkt Panik ausgebrochen. Der Preis für ein Fass (159 Liter) Rohöl der Nordsee-Marke Brent war mit fast 120 Dollar auf das höchste Niveau seit 2022 gestiegen. Nach einer zwischenzeitlichen Beruhigung am Ölmarkt mit einem Rückgang unter die Marke von 90 Dollar kostet Nordseeöl am Donnerstagmorgen nun wieder rund 100 Dollar je Barrel.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Mittwoch uneins.

Der Dow Jones startete minimal schwächer in den Tag und fiel anschliessend weiter zurück. Er beendete den Tag 0,61 Prozent tiefer bei 47'417,21 Zählern.
Der NASDAQ Composite eröffnete im Plus und legte auch im Anschluss zu. Im weiteren Verlauf fiel er ins Minus, schaffte es letztlich jedoch zurück an die Nulllinie. Sein Schlussstand: 22'716,13 Punkte (+0,08 Prozent).

Im Fokus stand unverändert die faktisch gesperrte Strasse von Hormus. Irans Militärführung hat jedes Schiff und jede Ölladung für die USA, Israel und ihre Partner in der für den weltweiten Handel wichtigen Meerenge als legitimes Ziel von Angriffen bezeichnet.

Die Sperrung hält die Preise von Energieträgern wie Rohöl und Flüssiggas auf hohem Niveau, obwohl die Internationale Energieagentur als Reaktion auf den Iran-Krieg eine Rekordmenge strategischer Ölreserven freigeben will. Damit droht der weiter hohe Ölpreis unverändert die Inflation anzuheizen und gleichzeitig das Wirtschaftswachstum zu bremsen. Aktien sind angesichts dieses Szenarios Experten zufolge mit hohen Risiken verbunden.

ASIEN

Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag rote Vorzeichen aus.

In Tokio verlor der Nikkei 225 1,04 Prozent auf 54'452,96 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland sank der Shanghai Composite um 0,1 Prozent auf 4'129,10 Zähler.

In Hongkong gibt der Hang Seng um 0,8 Prozent auf 25'692,22 Zähler ab.

Wieder steigende Ölpreise lasten am Donnerstag auf den Börsen in Ostasien und Australien. Angriffe auf mehrere Schiffe in der Strasse von Hormus treiben den Preis für ein Barrel Brentöl aktuell um 8,5 Prozent auf 99,78 Dollar je Barrel nach oben. Zeitweise überwand er die Marke von 100 Dollar.

Dass der Ölpreis nicht so drastisch anzieht wie am Montag, als das Barrel zeitweise um 120 Dollar kostete, liegt daran, dass zahlreiche Länder strategische Ölreserven freigegeben haben. Die Internationale Energieagentur hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass ihre Mitglieder 400 Millionen Barrel freigeben würden - die bisher grösste Menge in der Geschichte. Allerdings dürfte das nicht reichen, um die praktisch vollständige Unterbrechung von Öltransporten durch die Strasse von Hormus und die Förderunterbrechungen am Persischen Golf zu kompensieren.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet Aerospace & Safran SA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Woodward
✅ Howmet Aerospace
✅ Safran SA

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet Aerospace & Safran SA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

08:45 SMI-Korrektur noch nicht beendet
08:01 Automobilhersteller setzen auf humanoide Roboter
07:04 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – GD100 als Widerstand
11.03.26 Marktüberblick: Technologiewerte gesucht
11.03.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet Aerospace & Safran SA mit François Bloch
10.03.26 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (60%) auf Swiss Market® Index, DAX®, S&P 500 Index®, Nikkei 225 Exchange Traded Fund
06.03.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Nvidia
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’499.17 19.50 BMKSEU
Short 13’786.93 13.61 SRPB6U
Short 14’296.14 8.86 B5HSYU
SMI-Kurs: 12’958.59 11.03.2026 17:30:50
Long 12’413.12 19.50 SYUBYU
Long 12’146.14 13.90 SZEBLU
Long 11’608.39 8.89 BBWS3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
12.03.26 111 Incorporation (spons. ADRs) / Quartalszahlen
12.03.26 3-D Matrix,Ltd. / Quartalszahlen
12.03.26 Aadi Bioscience Inc Registered Shs / Quartalszahlen
12.03.26 Abacus Life Inc Registered Shs -A- / Quartalszahlen
12.03.26 Abu Dhabi National Energy Company (Taqa) Bearer Shs / Generalversammlung
12.03.26 AC Immune SA / Quartalszahlen
12.03.26 Accelleron Industries AG / Quartalszahlen
12.03.26 Accelleron Industries AG American Depositary Receipt Repr / Quartalszahlen
mehr

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
12.03.26 BSI-Index für große Verarbeitungsunternehmen (Quartal)
12.03.26 Ausländische Investitionen in japanische Aktien
12.03.26 Investitionen in ausländische Anleihen
12.03.26 Inflationserwartung der Verbraucher
12.03.26 RICS Immobilienpreisbilanz
12.03.26 Verbraucherpreisindex ( Jahr )
12.03.26 Handelsbilanz
12.03.26 Leistungsbilanz
12.03.26 Verbraucherpreisindex ( Monat )
12.03.26 Handelsbilanz
12.03.26 Einzelhandelsumsätze ( Jahr )
12.03.26 Bauproduktion ( Jahr )
12.03.26 Industrieproduktion (im Jahresvergleich)
12.03.26 BoE Gouverneur Bailey Rede
12.03.26 Verbraucherpreisindex (YoY)
12.03.26 TCMB Zinssatzentscheidung
12.03.26 Verbraucherpreisindex (Jahr)
12.03.26 HVPI (Jahr)
12.03.26 HICP (Monat)
12.03.26 Globale Handelsbilanz
12.03.26 Produktionsindex Herstellung ( Jahr )
12.03.26 Verbraucherpreisindex (Monat)
12.03.26 M1 Geldmenge (YoY)
12.03.26 IPCA-Inflation
12.03.26 Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
12.03.26 Durchschnittliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (4-Wochen-Durchschnitt)
12.03.26 Exporte
12.03.26 Internationaler Warenhandel
12.03.26 Importe
12.03.26 Baugenehmigungen (Monat)
12.03.26 Großhandelsverkäufe (Monat)
12.03.26 Baugenehmigungen (Monat)
12.03.26 Änderung der Hausbaubeginne
12.03.26 Baubeginne (Monat)
12.03.26 Änderung der Baugenehmigungen
12.03.26 Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe
12.03.26 Handelsbilanz
12.03.26 Warenhandelsbilanz
12.03.26 EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes
12.03.26 Fed-Mitglied Bowman spricht
12.03.26 Auktion 4-wöchiger Treasury Bills
12.03.26 Auktion 30-jähriger Staatsanleihen
12.03.26 Monatliches Budget-Statement
12.03.26 Verbraucherpreisindex ( Monat )
12.03.26 Business NZ PMI Einkaufsmanagerindex
12.03.26 Ankünfte von Besuchern

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall Aktie News: Anleger setzen Rheinmetall am Mittwochnachmittag unter Druck
Q4 2025: Diese Aktien kaufte und verkaufte Stanley Druckenmiller
Eskalation im Nahen Osten: SMI und DAX schliessen tiefrot -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Rheinmetall-Aktie steigt: Kauf der Lürssen-Marinetochter abgeschlossen - auch TKMS, HENSOLDT und RENK im Blick
Barclays Capital gibt Rheinmetall-Aktie Overweight
Ausblick: Schaeffler legt Quartalsergebnis vor
Beiersdorf-Aktie fällt zweistellig: Konzern plant Aktienrückkauf - Kaum Wachstum 2026
Iran-Krieg sorgt für hohe Nervosität am Aktienmarkt - Gold gesucht
Ausblick: Plug Power öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Top-Rankings

KW 10: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 10: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 10: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/ETC 0.1215 0.0008
0.70