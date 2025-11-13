Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nach Q3 13.11.2025 20:16:42

Allianz-Aktie steigt: Ausblick nach oben angepasst

Allianz-Aktie steigt: Ausblick nach oben angepasst

Die Allianz wird zuversichtlicher für das Gesamtjahr.

Allianz
36.20 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen
Europas grösster Versicherer hat seinen Ausblick für den operativen Gewinn nach einem deutlichen Anstieg in den ersten neun Monaten angehoben.

Der Konzern geht nun davon aus, operativ mehr als 17 Milliarden Euro zu verdienen. "Vorbehaltlich unvorhersehbarer erheblicher Naturkatastrophen oder Kapitalmarktereignisse" dürfte der Gewinn bei 17 bis 17,5 Milliarden Euro liegen. Die Allianz hatte ursprünglich einen Gewinn auf Vorjahresniveau von etwa 16 Milliarden Euro mit einer möglichen Abweichung von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten in Aussicht gestellt.

In den ersten neun Monaten legte das operative Ergebnis auf 13,1 Milliarden Euro von 11,8 Milliarden im Vorjahr zu.

Die vollständigen Ergebnisse für das dritte Quartal wird die Allianz am Freitagmorgen veröffentlichen.

Im nachbörslichen Tradegate-Handel gewinnt die Allianz-Aktie zeitweise 0,94 Prozent auf 364,5 Euro.

DJG/mgo/cln

DOW JONES

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com