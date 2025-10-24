Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aktienanalyse 24.10.2025 12:04:45

Aktienempfehlung RWE-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

UBS AG-Analyst Wanda Serwinowska hat eine ausführliche Untersuchung des RWE-Papiers durchgeführt.

RWE
36.96 CHF -2.68%
Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Das dritte Quartal sei recht ereignislos gewesen, schrieb Wanda Serwinowska in einer Einschätzung vom Donnerstagabend. Der Fokus liege nun eher auf der Vergaberunde (AR7) in Grossbritannien für Offshore-Windenergie.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die RWE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 11:48 Uhr rutschte die RWE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0.5 Prozent auf 40.25 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 11.80 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 153’165 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2025 um 44.3 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 19:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 19:37 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com