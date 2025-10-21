BioNTech Aktie 50030055 / US09075V1026
|mRNA-Technologie im Blick
|
21.10.2025 10:26:00
Aktien von CureVac und BioNTech etwas fester: CureVac-Gründer Hoerr hofft auf Durchbruch bei Krebsbehandlung
Der Gründer des deutschen Pharmaunternehmens CureVac, Ingmar Hoerr, erhofft sich durch die Übernahme durch den Konkurrenten BioNTech einen Durchbruch in der Krebsbehandlung.
Hoerr sagte der Zeitung: "Mein Traum ist es, dass man mit mRNA den Krebs weiter beschäftigen kann, statt ihn wachsen zu lassen. Krebs würde dann zu einer chronischen Krankheit werden. Er wäre da, aber wird dem Körper nicht mehr gefährlich."
Inzwischen wisse die Forschung relativ viel über Krebs und die Marker, die die Krebszellen produzieren. Hier helfe inzwischen auch die Künstliche Intelligenz.
"Liegen Informationen über den Krebs vor, kann mRNA die nötigen Informationen zu den Immunzellen transportieren", erklärte der Biologe. "mRNA ist wie ein Briefpapier, auf das man die richtigen Informationen schreiben muss."
Frühere Konkurrenten während Corona-Wettlauf
Die derzeit laufende Übernahme von CureVac sehe er auch als Chance, sagte Hoerr der Zeitung. "Mir war immer klar, dass CureVac kein Familienunternehmen wird, das über Generationen geführt wird, sondern eines Tages verkauft werden wird. Jetzt ist der Käufer eben BioNTech."
Das Bundeskartellamt hatte die Übernahme von CureVac durch BioNTech vergangene Woche freigegeben. BioNTech in Mainz will CureVac bis Jahresende durch einen Aktientausch übernehmen.
Beide Unternehmen hatten während der Corona-Pandemie an der Entwicklung von Impfstoffen auf Basis der mRNA-Technologie gearbeitet. Während BioNTech enormen Erfolg hatte, schaffte es CureVac trotz staatlicher Förderung nicht, einen Impfstoff zur Zulassung zu bringen.
Die CureVac-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,13 Prozent auf 4,58 Euro, für BioNTech geht es dabeben 0,22 Prozent auf 92,05 Euro aufwärts.
Augsburg (awp/sda/afp)
