NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Biontech anlässlich der milliardenschweren Kooperation mit Bristol-Myers von 149 auf 151 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Onkologie-Deal des deutschen mRNA-Spezialisten mit dem US-Pharmakonzern gebe den Mainzern die Möglichkeit und die Ressourcen, mehrere Kombinationsstudien in verschiedenen Indikationen durchzuführen, schrieb Akash Tewari am Montag. Dies sei für ihn der Schlüssel zu künftigen Erfolgen in diesem Bereich und ein wichtiger Teil seiner positiven Einschätzung von Biontech./edh/ag;