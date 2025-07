Aktien New York Ausblick: Nasdaq 100 auf Rekordkurs - Chipwerte ziehen an

NEW YORK (awp international) - Dank positiver Nachrichten aus der Chipbranche dürfte der Nasdaq 100 am Dienstag seine Rekordjagd wieder aufnehmen. Der Broker IG taxierte den Technologie-Index eine Dreiviertelstunde vor der Startglocke 0,7 Prozent im Plus auf 23.007 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial dürfte kaum verändert in den Handel starten.

Aktuelle Preisdaten lieferten zunächst kaum Impulse. In den USA hatte sich die Inflation im Juni zwar unerwartet deutlich verstärkt. Die Kerninflationsrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, lag aber wie erwartet bei 2,9 Prozent. Experten blieben denn auch eher gelassen.

"Obgleich die Unternehmer in Umfragen angeben, die Last der Erhöhung der US-Einfuhrzölle auf die Verbraucher weiter zu wälzen, fehlt in der aktuellen Inflationsstatistik wieder einmal jegliche Spur davon", schrieb Volkswirt Dirk Chlench von der Landesbank Baden-Württemberg. Somit dürfte insbesondere aus dem Weissen Haus der Druck auf die US-Notenbank zunehmen, ihren geldpolitischen Kurs zu lockern. Der Experte hält indes an seiner Einschätzung fest, dass die US-Notenbank ihre Leitzinsen im weiteren Jahresverlauf unverändert lassen wird. "Irgendwann müssen den Unternehmen ihre Vorräte aus Vor-Zollchaos-Zeiten doch zur Neige gehen", sagte Chlench.

Nach monatelangen Exportbeschränkungen darf der Techriese Nvidia seine für China konzipierten KI-Chips derweil wieder in der Volksrepublik verkaufen. "Ich kündige an, dass uns die US-Regierung Genehmigungen erteilt hat, Lizenzen für die Auslieferung von H20 zu beantragen", sagte Nvidia-Chef Jensen Huang vor chinesischen Journalisten. Auch der Wettbewerber Advanced Micro Devices (AMD) plant die Wiederaufnahme der Lieferungen seiner MI308-Chips nach China, nachdem die USA ihre Zustimmung zu den Verkäufen erteilt hatten.

Damit dürften am Dienstag Aktien von Chipunternehmen - wie schon zuvor in Europa - stark gefragt sein. Die Anteilsscheine von AMD zogen im vorbörslichen US-Handel um gut fünf Prozent an. Für die Papiere von Nvidia ging es um 4,5 Prozent nach oben. Sie dürften damit einen weiteren Höchstwert anpeilen.

Zudem wird am Dienstag mit den Geschäftszahlen einiger Grossbanken traditionell die heisse Phase der Berichtssaison der Unternehmen eingeläutet. So hat sich die Grossbank JPMorgan zwar im zweiten Quartal dank Schwankungen an den Kapitalmärkten besser geschlagen als erwartet. Allerdings stellte das Finanzinstitut für dieses Jahr auf bereinigter Basis etwas höhere Kosten in Aussicht als zuvor. Damit fielen die Aktien im vorbörslichen Geschäft um 0,4 Prozent.

Bei Wells Fargo enttäuschte der Nettozinsertrag. Damit verloren die Papiere vorbörslich 3,3 Prozent. Die Citigroup hingegen überraschte mit ihren Erträgen aus dem Handel mit festverzinslichen Wertpapieren positiv. Die Citigroup-Aktien legten leicht zu./la/mis