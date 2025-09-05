Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'398 0.1%  SPI 17'145 0.2%  Dow 45'621 0.8%  DAX 23'824 0.2%  Euro 0.9386 0.0%  EStoxx50 5'357 0.2%  Gold 3'553 0.2%  Bitcoin 90'139 1.1%  Dollar 0.8033 -0.3%  Öl 67.0 0.1% 
Top News
Anleger-Stimmung hellt sich auf: American Bitcoin-Aktie erholt sich von deutlichen Verlusten
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie im August 2025
Tesla-Aktie unter Druck: Tesla wegen verspäteter Unfallberichte im Visier der US-Behörden
E.ON-Aktie gewinnt: E.ON verkauft Gasverteilnetz in Tschechien
5’355.21
Pkt
8.50
Pkt
0.16 %
11:41:00
05.09.2025 11:36:36

Aktien Europa: Anleger vorsichtig vor US-Arbeitsmarktbericht

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Kurz vor dem konjunkturellen Höhepunkt der Woche haben die Anleger an Europas Börsen auf die Bremse getreten. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 , der zuletzt leicht gestiegen war, lag gegen Freitagmittag mit 0,1 Prozent moderat im Plus bei 5.352 Punkten. Mit Blick auf den US-Arbeitsmarktbericht für August und die damit verbundenen Zinserwartungen an den Märkten gehen Investoren keine grösseren Risiken mehr ein.

Volkswirte rechnen im Mittel damit, dass die Beschäftigung in den USA im August um 75.000 Stellen zugenommen hat. "Mit diesem Wert würde die Zinssenkungsspekulation bezüglich der Fed-Entscheidung in der übernächsten Woche wohl kaum gedämpft", schrieb die Landesbank Helaba. Am Markt gilt es als nahezu ausgemacht, dass die US-Währungshüter im September erstmals im laufenden Jahr den Leitzins senken werden - allerdings nur moderat, während US-Präsident Donald Trump seit Monaten deutliche Zinssenkungen fordert.

In London legte der FTSE 100 um 0,2 Prozent auf 9.237 Zähler zu. In Zürich ging es mit dem SMI Index ebenfalls um 0,2 Prozent aufwärts auf 12.408 Punkte.

Mit Blick auf das Sektortableau lagen die Rohstoffproduzenten vorn mit einem Sektoraufschlag von 1,2 Prozent. Hier setzen die Investoren auf Zinssenkungen in den USA, die die Konjunktur ankurbeln und die Rohstoffnachfrage befeuern könnten. Nicht angesagt waren dagegen als defensiv geltende Aktien aus dem Konsumgüter- und Lebensmittelsektor .

In Paris setzten sich die Aktien des Chip-Produzenten STMicro mit plus 4,9 Prozent an die Spitze des Leitindex Cac 40 . Sie profitierten von einer Kaufempfehlung der Bank UBS. Von der Markteinführung des iPhone17 könne Rückenwind für STMicro ausgehen, hiess es in einer Studie.

In London zählten die Papiere von HSBC mit einem Gewinn von 2 Prozent zu den führenden Titeln im FTSE 100. Das französische Investmenthaus Exane BNP hat die Aktien der Grossbank gleich um zwei Stufen von "Underperform" auf "Outperform" hochgestuft./bek/mis

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:20 Marktüberblick: TeamViewer-Aktie unter Druck
06:09 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Ausbruch auf neue Rekordmarken
04.09.25 Logo WHS Salesforce Aktie 2025: KI-Boom mit Agentforce – Chance oder Risiko?
04.09.25 Julius Bär: 10.75% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) on AXA SA, Commerzbank AG, UniCredit SpA
04.09.25 Roche und Novartis schieben SMI wieder an
04.09.25 Goldminen: Wenn Disziplin das Metall schlägt
02.09.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Roche, Sandoz, UBS, Zurich Insurance
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’908.85 19.86 S2S3VU
Short 13’181.91 13.79 UEBSLU
Short 13’669.71 8.93 UIDBSU
SMI-Kurs: 12’397.11 05.09.2025 11:42:55
Long 11’862.90 18.53 SZNBDU
Long 11’627.57 13.72 S7MBDU
Long 11’110.10 8.77 BNJS4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

