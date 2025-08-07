|Kurse + Charts + Realtime
07.08.2025 11:37:45
Aktien-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Merck-Aktie
Merck-Papier wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Richard Vosser genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Analyst Richard Vosser sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von verfehlten Erwartungen aufgrund einmaliger Sondereffekte im Bereich Elektronics. Die nochmals präzisierten Jahresziele 2025 des Spezialchemie- und Pharmaunternehmens untermauerten derweil die Konsensschätzungen.
Aktienanalyse online: Die Merck-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Merck-Aktie musste um 11:20 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1.4 Prozent auf 104.05 EUR abwärts. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 48.97 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 201’738 Merck-Aktien umgesetzt. Das Papier sank seit Jahresanfang 2025 um 24.2 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:42 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:45 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Merck KGaA
11:25
|Merck-Aktie in Rot: Quartalsbericht von Merck KGaA verfehlt Erwartungen (Dow Jones)
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.ch)
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Start im Plus (finanzen.ch)
07:24
|Umsatz- und Ergebniseinbussen für Merck - Nochmals neue Ziele (AWP)
05.08.25
|EQS-PVR: Merck KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
04.08.25
|Pluszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Montagmittag (finanzen.ch)
04.08.25
|Handel in Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Montagmittag steigen (finanzen.ch)
04.08.25
|DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust hätte eine Merck-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Merck KGaA
|10:47
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Merck Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
