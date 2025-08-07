Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’885 1.1%  SPI 16’616 1.3%  Dow 44’193 0.2%  DAX 24’334 1.7%  Euro 0.9416 0.2%  EStoxx50 5’343 1.5%  Gold 3’378 0.3%  Bitcoin 92’700 -0.1%  Dollar 0.8064 0.0%  Öl 67.1 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Partners Group2460882
Top News
DroneShield-Aktie im Fokus: Können Rekordumsatz und geplante Produktionsausweitung weiter beflügeln?
Montana Aerospace-Aktie mit leichtem Plus: Montana Aerospace beruft Vicky Welvaert in die Geschäftsleitung
lastminute.com-Aktie auf Erfolgskurs: lastminute.com setzt im ersten Halbjahr mehr um
GAM-Aktie mit Minus: GAM bleibt in Verlustzone und verzeichnet weitere Vermögensabflüsse
Zurich-Aktie höher: Zurich schreibt im ersten Halbjahr erneut mehr Gewinn
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktuelle Analyse 07.08.2025 11:37:45

Aktien-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Merck-Aktie

Aktien-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Merck-Aktie

Merck-Papier wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Richard Vosser genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Merck
94.94 CHF -7.82%
Kaufen Verkaufen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Analyst Richard Vosser sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von verfehlten Erwartungen aufgrund einmaliger Sondereffekte im Bereich Elektronics. Die nochmals präzisierten Jahresziele 2025 des Spezialchemie- und Pharmaunternehmens untermauerten derweil die Konsensschätzungen.

Aktienanalyse online: Die Merck-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Merck-Aktie musste um 11:20 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1.4 Prozent auf 104.05 EUR abwärts. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 48.97 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 201’738 Merck-Aktien umgesetzt. Das Papier sank seit Jahresanfang 2025 um 24.2 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:42 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:45 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com,Merck KGaA

Nachrichten zu Merck KGaA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Merck KGaA

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:47 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.08.25 Merck Buy UBS AG
01.08.25 Merck Market-Perform Bernstein Research
30.07.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.07.25 Merck Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall

Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

09:51 UBS Logo UBS KeyInvest: Biotech – Pure Innovationen, pure Chancen/Deutsche Bank – Überzeugendes Zahlenwerk
09:31 Kommt die Harley wieder ins Rollen?
09:13 Marktüberblick: Vonovia-Zahlen kommen gut an
06.08.25 Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall
05.08.25 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (75%) auf Barry Callebaut AG
05.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Novartis, Roche, UBS, VAT Group
03.08.25 Logo WHS Optionen screenen leicht gemacht! So finden Sie die besten Chancen in Sekunden
25.07.25 Nestlé drückt SMI ins Minus
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’257.05 18.98 S4IBIU
Short 12’502.23 13.60 BUJS6U
Short 12’945.74 8.95 S2S3VU
SMI-Kurs: 11’888.08 07.08.2025 11:31:41
Long 11’253.16 18.98 B1SSKU
Long 10’989.69 13.37 BQFSFU
Long 10’553.67 8.95 SSDMNU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Merck KGaA 102.20 -1.02% Merck KGaA

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall-Aktie verliert deutlich: Rheinmetall mit Umsatzwachstum - Marge aber unter Vorjahr
Novo Nordisk-Aktie leichter: Quartalsbilanz von Novo Nordisk verfehlt Erwartungen - Wegovy bleibt Umsatzgarant
DroneShield-Aktie: Analyst ändert Einstufung nach Juli-Rally
DroneShield-Aktie: Mega-Kursgewinne von über 400% - Jetzt investieren?
Ausblick: Rheinmetall veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Bayer Aktie News: Bayer mit herben Abschlägen am Nachmittag
BioNTech-Aktie unter Druck: US-Gesundheitsminister kürzt Budget für mRNA-Impfstoffen
Glencore-Aktie knickt ein: Glencore schreibt rote Zahlen - Aktionäre billigen Vertrag mit UBS zum Aktienrückkauf
"Grosse Wende!" - Insider packt aus: Tesla vor dem Umbruch

Top-Rankings

KW 31: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 31: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 31: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}