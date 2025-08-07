Aktien-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Merck-Aktie

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Analyst Richard Vosser sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von verfehlten Erwartungen aufgrund einmaliger Sondereffekte im Bereich Elektronics. Die nochmals präzisierten Jahresziele 2025 des Spezialchemie- und Pharmaunternehmens untermauerten derweil die Konsensschätzungen.

Aktienanalyse online: Die Merck-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Merck-Aktie musste um 11:20 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1.4 Prozent auf 104.05 EUR abwärts. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 48.97 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 201’738 Merck-Aktien umgesetzt. Das Papier sank seit Jahresanfang 2025 um 24.2 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:42 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:45 / BST





