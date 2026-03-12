Adobe Aktie 903472 / US00724F1012
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
12.03.2026 21:19:48
Adobe Inc. Q1 Profit Rises
(RTTNews) - Adobe Inc. (ADBE) released earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $1.88 billion, or $4.60 per share. This compares with $1.81 billion, or $4.14 per share, last year.
Excluding items, Adobe Inc. reported adjusted earnings of $2.48 billion or $6.06 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 11.9% to $6.39 billion from $5.71 billion last year.
Adobe Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.88 Bln. vs. $1.81 Bln. last year. -EPS: $4.60 vs. $4.14 last year. -Revenue: $6.39 Bln vs. $5.71 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 5.80 To $ 5.85 Next quarter revenue guidance: $ 6.43 B To $ 6.48 B
Nachrichten zu Adobe Inc.
|
11.03.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adobe-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
04.03.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adobe-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
03.03.26
|Börse New York: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
03.03.26
|NYSE-Handel S&P 500 beendet die Dienstagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
03.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite sackt am Dienstagmittag ab (finanzen.ch)
|
03.03.26
|NASDAQ-Handel So performt der NASDAQ 100 mittags (finanzen.ch)
|
03.03.26
|Börse New York: S&P 500 liegt am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
03.03.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite schwächelt zum Start (finanzen.ch)
Analysen zu Adobe Inc.
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet Aerospace & Safran SA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Woodward
✅ Howmet Aerospace
✅ Safran SA
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX letztlich mit Verlusten -- US-Börsen mit Minus -- Asiens Börsen schliessen im Minus
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Verlusten in den Feierabend. Die US-Börsen schlossen auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.