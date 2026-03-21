"Top-Pick": Diese Aktie ist laut Morgan Stanley ein unterschätzter Gewinner im Halbleiter-Bereich

• Morgan Stanley stuft Panasonic Holdings als Top-Pick mit einer Overweight-Empfehlung ein• Der zentrale Wachstumstreiber liegt im Batteriegeschäft für Rechenzentren• Panasonic prüft die Umstellung von Teilen seines US-Werks in Kansas auf Rechenzentrumsanwendungen

Rechenzentren als zentraler Wachstumstreiber

Morgan Stanley-Analyst Kazuo Yoshikawa stuft Panasonic als Top-Pick im Bereich Unterhaltungselektronik und Halbleiter ein, mit einer Overweight-Empfehlung und einem Kursziel von 2'500 Yen. Einem Bericht von Investing.com zufolge sieht die Investmentbank in dem Unternehmen erhebliches Aufwärtspotenzial, getrieben durch eine strategische Neuausrichtung und die Positionierung in Schlüsselmärkten der nächsten Generation. Die vergleichsweise gedämpfte Kursentwicklung der Panasonic-Aktie im Jahr 2025 spiegelt laut der Analyse vor allem die Unsicherheit im Geschäft mit Autobatterien wider.

Yoshikawa sieht die eigentliche Wachstumsstory jedoch im Bereich industrielle und Konsumentenbatterien mit Schwerpunkt Rechenzentren. Laut Investing.com ist ein zentrales Element der bullishen Einschätzung Panasonics Fahrplan für sogenannte Battery Backup Units (BBUs), die in Rechenzentren zur Notstromversorgung eingesetzt werden. Bereits über 80 Prozent der prognostizierten BBU-Umsätze bis zum Geschäftsjahr März 2029 sind demnach vertraglich gesichert. Zu den geplanten Produkteinführungen zählen integrierte CBU-Regale ab dem Geschäftsjahr März 2027 sowie Hochvolt-BBUs ab dem Geschäftsjahr März 2029. Morgan Stanley hat das angesetzte EBITDA-Multiple für das Industrie- und Konsumentenbatteriegeschäft von neunfach auf etwa elffach angehoben, was die stärkeren Wachstumsaussichten im Rechenzentrumssegment widerspiegelt.

Strategischer Umbau der Batteriefertigung

Panasonic vollzieht unterdessen eine strategische Anpassung seiner Fertigungskapazitäten. Wie Reuters am 4. Februar 2026 berichtete, prüft das Unternehmen die teilweise Umstellung seiner Batterieproduktion im US-Werk in Kansas auf Anwendungen für Rechenzentren. Zudem plant Panasonic den Bau einer zweiten Fabrik für Rechenzentrums-Batteriemodule in Mexiko. Dem Quartalsbericht von Panasonic zufolge, sank der operative Gewinn der Energiesparte im dritten Quartal des Geschäftsjahres um 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 40,5 Milliarden Yen, da die abkühlende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in Nordamerika die stärkere Nachfrage nach Energiespeichersystemen für Rechenzentren teilweise kompensierte.

Für das Gesamtjahr senkte Panasonic seine konzernweite Prognose für den operativen Gewinn um 9,4 Prozent auf 290 Milliarden Yen, unter anderem wegen Restrukturierungskosten und einer Abschreibung im Zusammenhang mit dem geplanten Verkauf der spanischen Automobilteilesparte Ficosa. Panasonic verbuchte im Quartal Oktober bis Dezember 2025 einen operativen Verlust von 7,2 Milliarden Yen, den ersten Quartalsverlust seit fast einem Jahrzehnt. Die Prognose für die Energiesparte wurde hingegen mit 111 Milliarden Yen operativem Gewinn beibehalten.

Halbleiter und industrielle Automatisierung als weitere Säulen

Neben dem Batteriegeschäft sieht Morgan Stanley Panasonic auch als unterschätzten Gewinner im Halbleiter-Ökosystem. Laut Investing.com zeigen besonders die Bereiche Leistungshalbleiter und Komponenten für die industrielle Automatisierung ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum. Die Analysten betonen, dass die strukturellen Reformen innerhalb des Konzerns zunehmend Früchte tragen und die operativen Margen nachhaltig verbessern. Panasonic konkurriert im Bereich der Energiespeicher mit dem chinesischen Marktführer CATL und dem südkoreanischen Hersteller LG Energy Solution. Letzterer berichtete in seiner jüngsten Ergebnismitteilung ebenfalls von einem soliden Wachstum bei Energiespeichersystemen und plant, die globale Produktionskapazität in diesem Segment im laufenden Geschäftsjahr auf über 60 Gigawattstunden auszubauen.

Morgan Stanley sieht das Chance-Risiko-Verhältnis der Aktie als attraktiv an. Yoshikawa argumentiert, dass die Wahrnehmung von Panasonic als Profiteur der KI- und Rechenzentrumswelle zunehmen dürfte, sobald der Wachstumsbeitrag des Energiesegments klarer sichtbar wird. Dies könnte zu einer Höherbewertung der Aktie führen. Die aktuelle Bewertung spiegle das langfristige Ertragspotenzial der KI-gestützten Produktionsprozesse und der Führungsposition im Bereich grüne Energie-Infrastruktur noch nicht vollständig wider.

Dominik Maier, Redaktion finanzen.ch