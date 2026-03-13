Blackstone Aktie 48659881 / US09260D1072
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13.03.2026 22:34:12
Minuszeichen in New York: S&P 500 zeigt sich zum Handelsende leichter
Der S&P 500 zeigte sich zum Handelsende mit negativem Vorzeichen.
Zum Handelsschluss bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0.61 Prozent tiefer bei 6’632.19 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 55.311 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6’703.21 Zählern und damit 0.458 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6’672.62 Punkte).
Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 6’733.30 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’623.92 Punkten lag.
So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 1.01 Prozent. Vor einem Monat, am 13.02.2026, wurde der S&P 500 mit 6’836.17 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Wert von 6’827.41 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.03.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 5’521.52 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 3.30 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7’002.28 Punkte. 6’623.92 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
S&P 500-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Sandisk (+ 6.92 Prozent auf 661.62 USD), Micron Technology (+ 5.13 Prozent auf 426.13 USD), Blackstone (+ 4.56 Prozent auf 106.78 USD), International Paper (+ 4.49 Prozent auf 37.25 USD) und Estée Lauder Companies (+ 4.26 Prozent auf 87.88 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Ulta Beauty (-14.24 Prozent auf 535.72 USD), Adobe (-7.58 Prozent auf 249.32 USD), The Mosaic (-6.54 Prozent auf 29.31 USD), Freeport-McMoRan (-4.78 Prozent auf 56.38 USD) und CF Industries (-4.73 Prozent auf 129.57 USD).
S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 37’384’469 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.886 Bio. Euro.
Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Mit 12.27 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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