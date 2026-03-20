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Analystenstimme 20.03.2026 11:34:00

Barclays-Studie stärkt Rüstungssektor nur zeitweise - Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK und TKMS im Minus

Barclays-Studie stärkt Rüstungssektor nur zeitweise - Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK und TKMS im Minus

Auch am Freitag stehen in Deutschland notierte Rüstungsaktien wieder unter Beobachtung. Ein Analyst treibt dabei die Branchenvertreter an.

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• Barclays stuft Rheinmetall als deutlich unterbewertet gegenüber dem Gesamtsektor ein
• Steigender Bedarf an elektronischer Kampfführung und Panzern
• Das Börsendebüt von Vincorion sorgt für zusätzliche Aufmerksamkeit

Aktien der Rüstungsbranche nehmen am Freitag auf XETRA ab: Rheinmetall verlieren 1,90 Prozent auf 1'520,50 Euro, während HENSOLDT-Titel 3,16 Prozent tiefer notieren bei 76,65 Euro und RENK 3,87 Prozent auf 52,40 Euro verlieren. Auch für TKMS geht es abwärts: Um 2,75 Prozent auf 83,10 Euro.

Analystenlob für Rheinmetall treibt den Markt

In einer am Freitag veröffentlichten Analyse hat das Institut Barclays Capital seine Einstufung für Rheinmetall auf "Overweight" belassen, aber das Kursziel von 2'175 auf 2'125 Euro gesenkt. Analyst Afonso Osorio kappte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zwar seine Schätzungen für den operativen Gewinn im laufenden und kommenden Jahr, schrieb aber zugleich: Die Aktie des Rüstungsunternehmens werde derzeit mit einem Abschlag von mehr als 20 Prozent im Vergleich zum Sektor gehandelt. Er sprach von einer "übertriebenen Korrektur angesichts des Wachstumspotenzials im Vergleich zur breiteren Branche".

Optimismus für den Sektor

Der Optimismus rund um Rheinmetall strahlt auf die gesamte deutsche Rüstungslandschaft aus. Investoren setzen hierbei auf die wachsende Bedeutung von elektronischer Kampfführung und modernster Radartechnologie, die in fast allen neuen Beschaffungsprojekten der Bundeswehr eine Schlüsselrolle spielen. HENSOLDT profitiert in diesem Zusammenhang von der engen Verzahnung mit europäischen Partnerprojekten.

Ähnlich positiv stellt sich die Situation für den Getriebespezialisten RENK dar. Das Unternehmen festigt seine Position als unverzichtbarer Zulieferer für schwere Kettenfahrzeuge weltweit, da Marktteilnehmer davon ausgehen, dass der Ersatzbedarf für ältere Panzerflotten in Osteuropa und die Neuproduktion des Leopard 2 das Geschäft auf Jahre hinaus absichern werden.

Ausblick auf eine dauerhafte Wachstumsphase

Die fundamentale Untermauerung durch Experten wie Barclays zeigt, dass es sich bei dem aktuellen Aufschwung nicht um eine kurzfristige Spekulation handelt, sondern um die Neubewertung einer gesamten Industrie. Rheinmetall bleibt dabei das Flaggschiff, flankiert von spezialisierten Akteuren wie HENSOLDT und RENK, die gemeinsam von einer neuen Ära der Sicherheitspolitik profitieren, in der die industrielle Basis wieder zur zentralen Säule der nationalen Verteidigung geworden ist.

Neuer Rüstungswert an der Börse

Am Freitag bekommt die Gruppe der Rüstungsaktien an der deutschen Börse zudem Zuwachs: Vincorion hat sein Börsendebüt gefeiert und Branchenvertreter damit zusätzlich in den Fokus der Anleger gerückt.

Claudia Stephan, Svenja Polonyi, Redaktion finanzen.ch

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