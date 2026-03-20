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US-Lizenz 20.03.2026 16:03:00

UBS-Aktie tiefer: Bank erhält nationale Lizenz in den USA

UBS-Aktie tiefer: Bank erhält nationale Lizenz in den USA

Mit der neuen Banklizenz baut UBS ihr US-Geschäft aus und erweitert ihr Angebot für wohlhabende Kunden.

Die UBS kann in den USA künftig ihre Dienstleistungen für die Kunden erweitern. Sie hat nun von den zuständigen US-Behörden die seit längerem angestrebte nationale Banklizenz erhalten.

Für die UBS handle es sich um einen wichtigen Meilenstein, der das langfristige Engagement im US-Markt unterstreiche, teilte die Grossbank am Freitag in einer Mitteilung auf den sozialen Medien mit. Die Lizenz werde die Banking-Plattform in den USA stärken und die Dienstleistungen der Grossbank für ihre Kunden und die Finanzberater verbessern. Die Schweizer Grossbank hatte sich seit vergangenem Herbst um den Erhalt einer nationalen Banklizenz bemüht.

Alltägliche Dienstleistungen

Der neue Status der UBS mit ihrer nationalen Banklizenz erlaubt es dem Institut laut den Aussagen der US-Verantwortlichen, ihren US-Kunden künftig vermehrt auch "alltägliche Bankdienstleistungen" anzubieten - so etwa Sichteinlagen und zusätzliche Kreditprodukte. Neben der Kundschaft der "Superreichen" könnte die Grossbank damit laut der Einschätzung von Experten auch das breitere Segment von wohlhabenden Kunden besser bedienen.

Entsprechend erfreut gab sich Geschäftsleitungsmitglied und Präsident UBS Americas, Rob Karofsky, in einem online gestellten Video: Die Lizenz unterstütze die Wachstumsstrategie der UBS in den USA. Sie biete der Bank "bedeutende Gelegenheiten", das Kredit- und Einlagengeschäft zu stärken wie auch die Vermögen und die Rentabilität zu steigern. "Schlussendlich wird es das gesamte Angebot der UBS stärken."

Zuletzt US-Gegenwind

Die Schweizer Grossbank hatte allerdings zuletzt im US-Geschäft Gegenwind zu spüren bekommen. So musste sie im Februar für die Region Americas im vierten Quartal 2025 Abflüsse von netto 14,1 Milliarden vermelden. Insgesamt verzeichnete die Grossbank zudem Ende 2025 rund 200 US-Berater weniger als noch ein Jahr davor.

Die UBS-Aktien zeigten am Freitag kaum eine Reaktion auf die Neuigkeiten aus den USA. Am Nachmittag lagen die Titel der Grossbank mit einem schwachen Gesamtmarkt 1,16 Prozent im Minus bei 28,93 CHF.

tp/ra

Zürich (awp)

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