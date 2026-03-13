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Index-Performance im Fokus 13.03.2026 22:34:12

Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zum Handelsende in Rot

Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zum Handelsende in Rot

Das machte das Börsenbarometer in New York am Freitag zum Handelsende.

Rambus
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Zum Handelsschluss bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.93 Prozent schwächer bei 22’105.36 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0.510 Prozent höher bei 22’425.70 Punkten, nach 22’311.98 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 22’521.38 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 22’069.24 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0.355 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 13.02.2026, den Stand von 22’546.67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, einen Wert von 23’195.17 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.03.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 17’303.01 Punkten auf.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 4.86 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 23’988.26 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22’061.97 Punkte.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Commercial Vehicle Group (+ 24.46 Prozent auf 2.90 USD), Lifetime Brands (+ 9.48 Prozent auf 3.81 USD), Ultralife Batteries (+ 8.09 Prozent auf 6.55 USD), American Superconductor (+ 6.02 Prozent auf 31.02 USD) und Rambus (+ 4.71 Prozent auf 94.01 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Americas Car-Mart (-11.22 Prozent auf 13.53 USD), Methanex (-10.87 Prozent auf 51.75 USD), Credit Acceptance (-9.35 Prozent auf 447.79 USD), Century Casinos (-8.39 Prozent auf 1.31 USD) und Adobe (-7.58 Prozent auf 249.32 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 37’384’469 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.886 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 1.89 zu Buche schlagen. SIGA Technologies lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10.62 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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