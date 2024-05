NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Entwicklung verlaufe insgesamt recht gut, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen übertroffen./edh/mid;