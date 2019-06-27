|Kurse + Charts + Realtime
11.08.2025 08:28:57
Zalando Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal von 45 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Outperform" belassen. Das neue Ziel für das erwartete Bruttowarenvolumen liege wohl etwas unter den Markterwartungen, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf diese neue Kennziffer des Online-Modehändlers habe der Markt mit Kursverlusten reagiert./bek/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2025 / 17:48 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Outperform
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
23.14 €
|
Abst. Kursziel*:
72.86%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
23.53 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
70.00%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
