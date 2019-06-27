NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal von 45 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Outperform" belassen. Das neue Ziel für das erwartete Bruttowarenvolumen liege wohl etwas unter den Markterwartungen, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf diese neue Kennziffer des Online-Modehändlers habe der Markt mit Kursverlusten reagiert./bek/mis;